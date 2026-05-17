Saudi Arabia mở rộng sân chơi thể thao cho phụ nữ

Từ đường chạy marathon tới sân bóng đá và các giải padel chuyên nghiệp, phụ nữ tại Saudi Arabia đang xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống thể thao của quốc gia vùng Vịnh này, trong bối cảnh Riyadh thúc đẩy cải cách xã hội theo chương trình Saudi Vision 2030.



Phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi dẫn truyền thông địa phương cho Saudi Arabia bắt đầu mở rộng cơ hội thể thao cho nữ giới từ năm 2017 khi giáo dục thể chất lần đầu được đưa vào các trường công lập dành cho nữ sinh. Một năm sau, các sân vận động vốn chỉ dành cho nam giới được mở cửa cho phụ nữ và gia đình.



Sự thay đổi này được phản ánh rõ tại Riyadh Marathon. Theo Liên đoàn thể thao đại chúng Saudi Arabia, tỷ lệ phụ nữ tham gia giải tăng từ 18,7% trong mùa giải đầu tiên năm 2022 lên 25,8% vào năm 2026.

“Giải năm nay có cả một vận động viên 90 tuổi tham gia cự ly 5 km, cho thấy tinh thần cởi mở của sự kiện dành cho mọi lứa tuổi,” bà Shaima Al-Husseini, Giám đốc điều hành liên đoàn, cho biết.

Theo bà Al-Husseini, sự gia tăng số lượng nữ VĐV là kết quả của các chương trình dài hạn nhằm tạo môi trường thể thao phù hợp hơn cho phụ nữ, bao gồm các không gian tập luyện an toàn và thân thiện.



Cầu thủ bóng đá Majd Al-Otaibi cho biết cô bắt đầu chơi bóng từ năm 6 tuổi khi sống ở nước ngoài, nhưng phải dừng lại sau khi trở về Saudi Arabia do bóng đá nữ khi đó gần như chưa phát triển.

“Khi tôi bắt đầu chơi bóng ở Saudi Arabia, tôi không thể tin nơi đây đã có bóng đá nữ,” Al-Otaibi nói.



Theo nữ cầu thủ này, quan điểm của xã hội Saudi Arabia về phụ nữ chơi thể thao đã thay đổi đáng kể trong vài năm gần đây. Cô chia sẻ: “Tôi cảm thấy cơ hội hiện nay khác rất nhiều trước kia. Mỗi năm mọi thứ đều tốt hơn và Liên đoàn bóng đá Saudi đang làm rất tốt trong việc mở thêm cơ hội cho phụ nữ.”



Trong khi đó, tay vợt padel Sawsan Al-Hindi nhận định việc phụ nữ thi đấu và đại diện cho các đội tuyển hiện đã trở nên phổ biến hơn tại Saudi Arabia. Al-Hindi bắt đầu chơi padel năm 2022 khi du học tại Australia nhằm giải tỏa áp lực học tập trước khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Cô hiện đứng thứ 13 toàn quốc và dẫn đầu khu vực miền Đông Saudi Arabia.



Theo số liệu trên trang Vision 2030, hiện có hơn 70.000 bé gái tham gia các giải thể thao học đường tại Saudi Arabia, cùng hơn 1.000 Huấn luyện viên tham gia phát triển thể thao nữ.

Giới quan sát nhận định, sự gia tăng vai trò của phụ nữ trong thể thao phản ánh những thay đổi xã hội sâu rộng tại Saudi Arabia dưới thời Thái tử Mohammed bin Salman.

Ngoài thể thao, phụ nữ nước này hiện cũng tham gia nhiều hơn vào lực lượng lao động, ngành giải trí và các hoạt động công cộng - những lĩnh vực từng chịu nhiều hạn chế trước đây./.

