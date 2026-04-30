Hải Phòng đón lượng lớn du khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Hoàng Ngọc
Hành khách di chuyển bằng đường sắt đến Ga Hải Phòng. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Sáng 30/4, không khí du lịch tại Hải Phòng trở nên nhộn nhịp khi lượng lớn du khách từ nhiều tỉnh, thành đổ về thành phố Cảng tham quan, nghỉ dưỡng.

Tại các đầu mối giao thông như ga đường sắt, bến xe, bến tàu, lượng hành khách tăng cao so với ngày thường, song công tác tổ chức, điều tiết được triển khai đồng bộ, bảo đảm phục vụ thông suốt.

Ghi nhận tại khu vực trung tâm và các điểm du lịch, nhiều đoàn khách gia đình, nhóm bạn lựa chọn Hải Phòng là điểm đến trong kỳ nghỉ lễ. Chị Nguyễn Thị Lan (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: "Chúng tôi chọn Hải Phòng vì di chuyển thuận tiện, có nhiều điểm vui chơi, ẩm thực phong phú. Không khí ở đây rất sôi động, dịch vụ cũng khá tốt."

Tại ga Hải Phòng, lượng hành khách tăng mạnh ngay từ sáng sớm 30/4. Ông Trần Văn Hạnh, Giám đốc chi nhánh Vận tải đường sắt Hải Phòng, cho biết nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cùng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt và Chi nhánh Vận tải Đường sắt Hải Phòng đã tăng cường chạy thêm tàu trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng.

Cụ thể, ngày đầu kỳ nghỉ lễ, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm 2 chuyến tàu là LP9 và HP3 từ Hà Nội về Hải Phòng, đồng thời nối thêm toa xe để tăng sức chở. Ngày 1/5 và 2/5, tiếp tục tăng cường các chuyến LP9 và LP10; riêng ngày 3/5 (ngày cuối kỳ nghỉ), bổ sung các chuyến HP4 và LP10 từ Hải Phòng đi.

Theo ông Hạnh, trong ngày đầu nghỉ lễ, các chuyến tàu từ Hà Nội về Hải Phòng đã bán hết vé. Ngành đường sắt đã huy động tối đa phương tiện, bố trí đủ toa xe và chuẩn bị các phương án phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, bảo đảm thuận lợi và an toàn trong suốt kỳ nghỉ.

Trước đó, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 25-27/4), Hải Phòng đón khoảng 472.116 lượt khách, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2025. Các điểm du lịch trọng điểm ghi nhận lượng khách lớn như Đồ Sơn khoảng 210.000 lượt, Cát Bà khoảng 60.500 lượt, khu vui chơi Vũ Yên khoảng 52.200 lượt. Công suất phòng lưu trú bình quân toàn thành phố đạt khoảng 65%, riêng các ngày cao điểm nhiều cơ sở đạt 90-100% công suất.

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại và tham quan của người dân, du khách, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp; trong đó yêu cầu tăng cường phương tiện vận tải, không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện; kiểm soát chặt chẽ giá vé, xử lý nghiêm hành vi tăng giá trái quy định; tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, không để ùn tắc kéo dài. Đồng thời, các lực lượng tăng cường kiểm tra an toàn tại các bến xe, nhà ga, tuyến vận tải thủy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Cùng với đó, thành phố cũng công bố các số điện thoại đường dây nóng tại các sở, ngành và địa phương, duy trì trực 24/7 trong suốt kỳ nghỉ từ ngày 30/4 đến hết 3/5 để tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh của người dân và du khách liên quan đến giao thông, vận tải, dịch vụ du lịch, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm kỳ nghỉ an toàn, thuận lợi./.

(TTXVN/Vietnam+)
