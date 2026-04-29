Đà Nẵng rực sáng với chuỗi sự kiện nghệ thuật và triển lãm Tổ quốc bình yên

Hướng tới kỷ niệm 80 năm (12/7/1946 – 12/7/2026) Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, từ ngày 29/4 đến 3/5, thành phố Đà Nẵng trở thành tâm điểm chú ý với chuỗi sự kiện quy mô lớn Tổ quốc bình yên.

Chuỗi hoạt động không chỉ là dịp tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an "Bản lĩnh – Nhạy bén – Vì bình yên nhân dân", mà còn mang đến cho người dân cùng du khách những không gian trải nghiệm lịch sử hào hùng, kết hợp cùng các màn trình diễn nghệ thuật, hành động đa phương tiện hiện đại và hoành tráng bậc nhất.

Sân khấu sông Hàn: Quy mô chưa từng có

Tâm điểm của toàn bộ chuỗi sự kiện là đêm Gala diễn ra lúc 20h ngày 2/5 tại khu vực bờ Đông cầu Rồng, được truyền hình trực tiếp toàn quốc. Chương trình kéo dài 75 phút, chia ba chương: "Dòng chảy bình yên", "Lá chắn bình yên" và "Bản hùng ca bình yên".

Không gian trình diễn được thiết kế đa tầng, kết hợp sân khấu trung tâm, mặt cầu Rồng và dòng sông Hàn thành một tổng thể nghệ thuật thống nhất.

Một trong những điểm nhấn là tái hiện màn truy đuổi, xử lý tình huống trên sông, hứa hẹn mang đến những phân cảnh hành động ấn tượng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hàng chục cano, xuồng cao tốc của Công an tthành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng thành phố đã luyện tập nhiều ngày cho các màn truy đuổi, xử lý tình huống trên sông, hứa hẹn mang đến những phân cảnh hành động ấn tượng. Đồng thời, trên cầu Rồng, các diễn viên chuyên nghiệp tập luyện những pha đu dây từ trên cao kết hợp hành động dưới nước.

Nổi bật trên sân khấu là màn ca vũ kịch kể lại câu chuyện về hai nữ điệp báo viên Ngô Thị Huệ và Mai Thị Luận. Một điểm nhấn mang tính thời sự khác là phần trình diễn video tái hiện hành vi vi phạm thẻ vàng IUU nhằm giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Hàng nghìn diễn viên quần chúng là cán bộ, chiến sĩ Công an, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia màn diễu hành bộ hành trên cầu Rồng, tạo nên hình ảnh lực lượng Công an nhân dân sánh bước cùng người dân và trẻ em trong một "dòng chảy bình yên" giữa lòng thành phố.

Hàng nghìn diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng tham gia, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh hoành tráng cho sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không gian triển lãm đa chiều

Mở đầu chuỗi sự kiện là chương trình giao lưu nghệ thuật dân gian ba miền tối 29/4 tại Trung tâm Triển lãm APEC, quy tụ cồng chiêng Tây Nguyên, hát văn, bài chòi và đờn ca tài tử.

Bên cạnh đêm hội chính, từ ngày 30/4 đến ngày 3/5 sẽ diễn ra chuỗi hoạt động triển lãm, trưng bày và trải nghiệm tại Công viên APEC và phố đi bộ Bạch Đằng để phục vụ người dân cùng du khách.

Khu trưng bày trong nhà gồm 8 phân khu, tái hiện hành trình từ chiến công đập tan âm mưu phản động trong vụ án tại số 7 phố Ôn Như Hầu vào ngày 12/7/1946, qua các chuyên án lịch sử như CM12, C30, BK63, đến công tác an ninh mạng và an ninh phi truyền thống trong kỷ nguyên số.

Công nghệ thực tế ảo, kiosk tra cứu thông tin và trưng bày trang thiết bị hiện đại được tích hợp để công chúng tiếp cận lịch sử theo cách trực quan, sinh động.

Khu trừng bày ấn tượng, kết hợp công nghệ hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm khó quên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngoài trời, trò chơi phá án Vụ án tại số 7 phố Ôn Như Hầu tái hiện bối cảnh Hà Nội năm 1946 qua ba phòng trải nghiệm cụ thể là Bối cảnh lịch sử, Âm mưu và Phá án. Các trạm Bức tường an ninh mạng và Vì hòa bình thế giới trang bị cho người dân kỹ năng nhận diện lừa đảo, phân biệt nội dung giả mạo do trí tuệ nhân tạo tạo ra, tham quan Bảo tàng số KH CM12 và hiểu về hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế.

Sẵn sàng ở mức cao nhất

Chiều 28/4, Thiếu tướng Phạm Kinh Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị thuộc Bộ Công an cùng đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra tình hình và tiến độ triển khai các nhiệm vụ phục vụ tổ chức chương trình Gala Tổ quốc bình yên tại thành phố Đà Nẵng. Tham gia cùng đoàn công tác có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng và Trung tá Nguyễn Kim Trung, Phó Giám đốc Công an thành phố.

Bên trái qua: Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng. Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Qua kiểm tra thực tế, Cục trưởng Cục Công tác chính trị yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ từng khâu, tuyệt đối không chủ quan, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng tại các địa bàn trọng điểm Hải Châu, An Hải và Hòa Cường. Trung tá Nguyễn Kim Trung nhấn mạnh rà soát toàn diện kế hoạch, bổ sung phương án chi tiết, không để bị động, khẳng định năng lực và hình ảnh Công an thành phố Đà Nẵng.

Với sự tham gia của các nghệ sĩ Mỹ Tâm, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Dương Hoàng Yến cùng hàng nghìn diễn viên quần chúng, chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" được xây dựng để vừa là sản phẩm truyền hình chất lượng cao, vừa là không gian văn hóa mở cho người dân và du khách.

Dự kiến đêm Gala sẽ khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ tại khu vực bờ Tây sông Hàn, mang đến những khoảnh khắc trọn vẹn cảm xúc và lan tỏa thông điệp về một Tổ quốc bình yên trong lòng mỗi người dân và du khách đến với thành phố Đà Nẵng./.