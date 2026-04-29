Lễ hội Du lịch biển Ninh Bình 2026: Từ non thiêng đến biển rộng

Tối 28/4 tại Khu Du lịch biển Thịnh Long, xã Hải Thịnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển Ninh Bình năm 2026 với chủ đề Ninh Bình - Từ non thiêng đến biển rộng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng cho biết tỉnh Ninh Bình, vùng đất Cố đô ngàn năm văn hiến, hội tụ của ba vùng đất: từ ngàn non hùng vĩ đến đồng bằng đầy ắp phù sa và vươn ra biển cả, với hơn 5.000 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó nhiều di tích gắn liền với các triều đại Đinh-Tiền Lê-Lý-Trần; có hệ sinh thái đa dạng với núi non hùng vĩ, hang động xuyên thủy kỳ ảo như: Vườn Quốc gia Cúc Phương, vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, 6 lần liên tiếp được tổ chức quốc tế vinh danh là Vườn Quốc gia hàng đầu Châu Á; có Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam được công nhận là Vườn Di sản ASEAN; có khu Ramsar Vân Long, nơi bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước lớn nhất châu thổ Bắc Bộ, khu bảo tồn đầu tiên của Đông Nam Á nhận danh hiệu Danh lục xanh của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế; đồng thời sở hữu nhiều kho tàng văn hoá tín ngưỡng độc đáo gắn với các lễ hội dân gian đặc sắc, ẩm thực biển phong phú, đa dạng.

Đặc biệt, Ninh Bình còn sở hữu đường bờ biển dài hơn 90km, mở ra tiềm năng lớn cho du lịch biển và nghỉ dưỡng kết hợp với du lịch nông nghiệp, làng nghề.

Từ bãi biển Thịnh Long, Giao Ninh, Vườn quốc gia Xuân Thủy đến các bãi biển nguyên sơ, chưa khai thác, gắn với hệ thống nhà thờ vô cùng độc đáo, cùng nhiều làng nghề truyền thống độc đáo như: làng nghề muối Bạch Long, cây cảnh Văn Lý, kèn đồng Phạm Pháo…; với ẩm thực biển phong phú và đời sống văn hóa cộng đồng bản địa đặc sắc, thân thiện, tất cả tạo nên không gian du lịch mới đầy triển vọng.

Sự kết nối giữa du lịch di sản-du lịch sinh thái-du lịch biển-cộng đồng làng nghề sẽ giúp cho Ninh Bình hình thành chuỗi sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng trải nghiệm và du lịch bốn mùa của du khách.

Trong nhiều năm qua, Ninh Bình được biết đến là điểm đến nổi bật của du lịch di sản, văn hóa, sinh thái và tâm linh; thông qua Mùa du lịch biển Ninh Bình năm 2026, Ninh Bình quyết tâm mở rộng không gian phát triển du lịch theo hướng toàn diện, đa dạng và bền vững hơn.

Chủ đề “Ninh Bình - Từ Non thiêng đến Biển rộng” không chỉ là thông điệp truyền thông, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, kết nối giá trị di sản với tiềm năng biển, kết nối truyền thống với khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới.

Ông Trần Song Tùng nhấn mạnh chương trình khai mạc Mùa du lịch biển Ninh Bình năm 2026 là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho chuỗi sự kiện hưởng ứng chào mừng Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026, là dịp để Ninh Bình tiếp tục giới thiệu, quảng bá mạnh mẽ hơn nữa những tiềm năng, thế mạnh, giá trị văn hóa đặc sắc và không gian phát triển mới.

Ngoài chương trình văn hóa, nghệ thuật du lịch đặc sắc, ấn tượng, mang đặc trưng riêng, còn có nhiều các hoạt động xúc tiến, quảng bá như Chương trình Famtrip giới thiệu điểm đến, chào bán sản phẩm du lịch hè; không gian quảng bá sản phẩm du lịch OCOP; ẩm thực biển; trưng bày cây cảnh; trình diễn nghệ thuật cà kheo và Lễ hội thả diều; cùng với đó là sự hưởng ứng hoạt động văn hoá nghệ thuật của các xã ven biển tạo nên một không gian văn hóa đa sắc, sôi động, chắc chắn sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp, say đắm trong lòng du khách trong nước và quốc tế.

Bãi biển Nhà thờ đổ ở xã Hải Tiến (Ninh Bình). (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Để tạo đà cho sự phát triển của du lịch biển trong thời gian tới, ông Trần Song Tùng đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã ven biển, các ngành chức năng, các đơn vị quản lý khu, điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ mùa du lịch; tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và an toàn bãi tắm; thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, bán đúng giá, không để xảy ra các hành vi chèo kéo, ép khách, làm ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến.

Ông Trần Song Tùng kêu gọi mỗi người dân hãy là những hướng dẫn viên, đại sứ du lịch tích cực, trách nhiệm để mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ; đồng thời mong muốn cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tiếp tục đồng hành trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và quảng bá các sản phẩm du lịch biển, chung tay tạo dựng môi trường du lịch chuyên nghiệp, văn minh, thân thiện, để mỗi mùa du lịch biển không chỉ là mùa đón khách, mà còn là mùa vun đắp niềm tin, gây dựng thương hiệu và lan tỏa hình ảnh đẹp của quê hương Ninh Bình.

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Nguyễn Duy Phong, ngay từ đầu năm, Sở Du lịch Ninh Bình đã nghiên cứu, định hướng phát triển du lịch biển trên địa bàn; phối hợp với Viện Hải dương học khảo sát, phân tích tiềm năng, lợi thế cũng như những hạn chế của các bãi biển trải dài trong tỉnh; qua đó lựa chọn bãi biển Thịnh Long là địa điểm tổ chức lễ khai mạc.

“Mùa Du lịch biển Ninh Bình” được định hướng là hoạt động quy mô cấp tỉnh và sẽ tổ chức thường niên trong những năm tới, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch biển, đa dạng hóa sản phẩm du lịch Ninh Bình, thu hút du khách và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Cùng với đó Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình đã đẩy mạnh các hoạt động khảo sát, đánh giá thực trạng và tiềm năng sản phẩm du lịch tại khu vực ven biển, làm cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ; phối hợp với Khoa Kinh tế-Du lịch (Trường Đại học Thủ đô Hà Nội) tổ chức các lớp tập huấn cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch về kỹ năng đón, tiếp khách, giao tiếp và phục vụ, góp phần chuẩn hóa hoạt động du lịch, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình đã định hướng cho các doanh nghiệp chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nguồn nhân lực; tập trung rà soát, lựa chọn và chuẩn bị những sản phẩm tiêu biểu nhất để giới thiệu trong khuôn khổ chương trình; trong đó, ưu tiên các sản phẩm có thể khai thác ngay; có thể xây dựng các gói combo, các chương trình kích cầu giảm giá rõ ràng, có thời gian, bảng giá, đầu mối liên hệ...

Đặc biệt, các đơn vị chú trọng xây dựng môi trường du lịch văn minh, chuyên nghiệp, từ việc niêm yết giá, đảm bảo chất lượng dịch vụ đến nâng cao hình ảnh điểm đến.

Trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 27/4 đến ngày 3/5, không gian quảng bá với khoảng 50 gian hàng giới thiệu sản phẩm du lịch, OCOP và ẩm thực biển được bố trí, trưng bày dọc bãi biển, tạo không gian trải nghiệm mở, thuận tiện để du khách tham quan, thưởng thức và tương tác, góp phần tăng sức hấp dẫn cho mùa du lịch biển.

Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, trải nghiệm như trình diễn cà kheo, lễ hội thả diều diễn ra từ ngày 28/4 đến 2/5 tại khu vực bãi biển xã Hải Thịnh, không chỉ tạo không khí sôi động mà còn góp phần tái hiện, lan tỏa những nét văn hóa đặc trưng, đậm bản sắc của cư dân vùng biển.

Đặc biệt, trong các ngày 28-29/4, chương trình giới thiệu điểm đến, kết nối và chào bán sản phẩm du lịch biển được tổ chức, với sự tham gia của khoảng 150 đại biểu là doanh nghiệp lữ hành và đơn vị truyền thông; hoạt động kết hợp khảo sát thực tế, làm việc trực tiếp giữa các bên, hướng tới ký kết hợp tác và hình thành các tour, tuyến du lịch cụ thể.

Với sự chuẩn bị đồng bộ, chủ động từ các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, “Mùa Du lịch biển Ninh Bình năm 2026” không chỉ là sự kiện kích cầu du lịch mà còn là bước khởi đầu quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch biển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững; từng bước khẳng định vị thế, trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và thúc đẩy tăng trưởng du lịch của Ninh Bình trong thời gian tới./.

