Lượng khách đến Tuyên Quang tăng mạnh dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, du lịch Tuyên Quang ghi nhận lượng khách tăng mạnh, ước đạt hàng chục nghìn lượt, trong đó có hàng nghìn du khách quốc tế. Không khí tại các điểm đến sôi động ngay từ đầu kỳ nghỉ, nhiều nơi rơi vào tình trạng quá tải cục bộ trong giờ cao điểm.

Các điểm du lịch nổi tiếng như Km0 Hà Giang, phố cổ Đồng Văn, Lũng Cú, đèo Mã Pí Lèng, Dinh thự Vua Mèo (Nhà Vương)…hàng ngày đón hàng chục nghìn lượt khách tham quan. Trên các cung đường đèo, dòng xe nối dài, tạo nên bức tranh du lịch nhộn nhịp, sôi động.

Anh Nguyễn Đình Phong, du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi đến Tuyên Quang và thực sự bị mê hoặc bởi cảnh quan nơi đây. Cảnh sắc quá đẹp, núi đá kỳ vĩ, các cung đường uốn lượn tạo cho chúng tôi có một sự trải nghiệm tuyệt vời. Dịch vụ homestay ở đây cũng rất tốt. Tôi có cơ hội ngủ trong nhà trình tường của người Mông và thưởng thức rượu ngô truyền thống. Tôi hy vọng, Tuyên Quang sẽ còn phát triển mạnh về du lịch trong tương lai."

Tại xã Lũng Cú, du khách nối nhau chinh phục đỉnh cột cờ, tham quan, check-in; các hoạt động dịch vụ ăn uống, lưu niệm diễn ra nhộn nhịp từ sáng đến tối.

Những điểm đến nổi bật như Làng văn hóa du lịch Lô Lô Chải, cột cờ Lũng Cú hay các điểm check-in giữa núi đá hùng vĩ… thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm, khám phá và lưu giữ những khoảnh khắc ấn tượng nơi địa đầu Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lũng Cú Ma Doãn Khánh cho biết, địa phương đã chỉ đạo Tổ quản lý du lịch tăng cường lực lượng liên ngành hướng dẫn người dân chấp hành quy định về lưu trú, an ninh trật tự, quản lý giá và an toàn thực phẩm.

Công tác kiểm tra tại các nhà hàng, quán ăn được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn cho du khách.

Khu vực Cao nguyên đá tiếp tục là điểm hút du khách quốc tế. Tại Dốc Thẩm Mã, sông Nho Quế, nhiều du khách nước ngoài lựa chọn trekking, đi thuyền, trải nghiệm cảnh quan hùng vĩ và văn hóa bản địa. Các loại hình lưu trú homestay, trải nghiệm đời sống đồng bào dân tộc cũng được nhiều du khách ưa chuộng.

Khách du lịch nước ngoài hào hứng trong hành trình khám phá nét đẹp ở Tuyên Quang. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Ông James Anderson, du khách đến từ Anh chia sẻ: "Cảnh sắc nơi đây thực sự ấn tượng, đặc biệt là đèo Mã Pí Lèng và sông Nho Quế. Người dân thân thiện, văn hóa độc đáo khiến chuyến đi của tôi rất đáng nhớ."

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, các cơ sở lưu trú tại trung tâm và các điểm du lịch trọng điểm đạt công suất lớn, nhiều nơi kín phòng trong những ngày cao điểm. Các doanh nghiệp lữ hành mở rộng tour tuyến, đa dạng sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm văn hóa các dân tộc Mông, Dao, Tày…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Văn Phạm Đức Nam thông tin, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch đón khách, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; nâng cấp cơ sở lưu trú, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng thêm các điểm trải nghiệm.

Các hoạt động như Lễ hội Khèn Mông, diễu hành đường phố, trình diễn trang phục truyền thống được tổ chức bài bản, tạo điểm nhấn thu hút du khách. Công tác quản lý dịch vụ được tăng cường, yêu cầu niêm yết giá công khai, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp cao điểm, Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Tuyên Quang) đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, bố trí lực lượng tại các tuyến, điểm du lịch trọng điểm để phân luồng, điều tiết giao thông, hạn chế ùn tắc.

Cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông. Nhờ đó, tình hình giao thông cơ bản được bảo đảm thông suốt, góp phần giúp du khách có kỳ nghỉ an toàn, thuận lợi và trọn vẹn.

Với lợi thế cảnh quan hùng vĩ, bản sắc văn hóa đặc sắc cùng sự chủ động trong tổ chức, Tuyên Quang tiếp tục khẳng định sức hút đối với du khách trong và ngoài nước, đặc biệt trong các dịp cao điểm du lịch./.

Quảng Ninh đón 160.000 lượt khách, thu về gần 500 tỷ đồng ngày đầu kỳ nghỉ lễ Ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du lịch Quảng Ninh ghi nhận 160.000 lượt khách, doanh thu ước đạt gần 500 tỷ đồng, cho thấy sức hút mạnh mẽ của các điểm đến trọng điểm.