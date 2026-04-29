Ca sỹ Lê Thanh Phong: Dư âm nốt trầm ví giặm tại chương trình 'Âm vang Tổ quốc"

Trong không gian hào hùng của chương trình nghệ thuật chính luận “Âm vang Tổ quốc” tối 28/4, giữa những giai điệu hiện đại và trẻ trung, tiếng hát dân ca xứ Nghệ của ca sỹ Lê Thanh Phong vang lên như một sự kết nối thiêng liêng, đưa hàng vạn trái tim trở về với những giá trị cội nguồn.

Giữa một chương trình mang khí thế hào hùng, trẻ trung với cách kể chuyện hiện đại, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng đã gửi gắm một “mệnh lệnh” đầy cảm hứng cho nam ca sỹ: “Hãy tạo ra một điểm nhấn, một nốt trầm xao xuyến giữa không gian hùng tráng này bằng một làn điệu dân ca xứ Nghệ, tái hiện lại cảnh Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.”

Để có được hơn 1 phút tỏa sáng trên sân khấu, Lê Thanh Phong đã trải qua một quá trình chuẩn bị vô cùng khắt khe và tỉ mỉ.

Ban đầu, anh dự định sử dụng những vần thơ bất hủ của nhà thơ Chế Lan Viên trong bài “Người đi tìm hình của nước” hay thơ của nhà thơ Tố Hữu để hát điệu “Tứ hoa.” Tuy nhiên, việc đưa những cấu trúc thơ đặc thù của các vị tiền bối vào làn điệu dân ca mà vẫn giữ nguyên chất thơ, không làm biến dạng giai điệu là một thử thách cực lớn.

Ca sỹ Lê Thanh Phong cùng các nghệ sỹ biểu diễn trong chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau nhiều lần thử nghiệm “nắn làn, bẻ điệu” không thành công do yêu cầu về thời lượng ngắn gọn của chương trình, anh và êkip đã quyết định chọn làn điệu “Tứ hoa” trong trích đoạn “Quê hương vọng mãi lời Người” của soạn giả Nghệ sỹ Nhân dân An Ninh.

Mục tiêu đặt ra là câu hát khi ngân lên phải vừa vang vọng giữa đất trời, vừa súc tích, đủ ý và đủ sức khiến người nghe thực sự xúc động.

Lê Thanh Phong nhớ lại: “Khi tôi bước ra, 40.000 khán giả dường như nín lặng cả. Ai cũng im phăng phắc để nghe phần hoạt cảnh về Bác Hồ kính yêu.” Nhìn xuống hàng ghế đầu, nơi những cựu chiến binh mặc quân phục, ngực lấp lánh huy chương đang chăm chú lắng nghe, anh cảm thấy một luồng cảm xúc mãnh liệt.

Khi câu hát “Tứ hoa” dài hơi vừa dứt, cả không gian như vỡ òa trong tiếng vỗ tay đồng điệu của hàng vạn người. Với anh, đó là khoảnh khắc làn điệu dân ca không chỉ bay lên cùng đất trời dân tộc mà còn thấm sâu vào lòng người, xóa tan mọi khoảng cách về lứa tuổi và dòng nhạc.

Sau đêm diễn, Lê Thanh Phong bất ngờ nhận được rất nhiều đoạn “fan cam” từ các bạn trẻ quay lại và chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok.

Điều này khiến anh tin rằng, dân ca Ví, Giặm đang sống lại một cách mạnh mẽ trong đời sống hiện đại. Nó không còn là tài sản riêng của xứ Nghệ mà là tài sản quốc gia, là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận. Anh khẳng định sẽ tiếp tục cùng các cộng sự làm mới dân ca để đưa loại hình nghệ thuật này vào nhiều chương trình nghệ thuật lớn hơn nữa, thiết thực hưởng ứng Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa.

Sau “Âm vang Tổ quốc,” anh sẽ tham gia chương trình nghệ thuật chính luận “Dấu ấn ngày hội vì bình yên bản làng 2026” do Bộ Công an tổ chức tại Mộc Châu, Sơn La.

Tại đây, bên cạnh việc biểu diễn tác phẩm “Trông cây tôi lại nhớ Người” (do chính anh chuyển soạn tân cổ “Tứ hoa”), anh còn đảm nhận một nhiệm vụ quan trọng là viết kịch bản hoạt cảnh dân ca. Tác phẩm sẽ khắc họa hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy. Đây tiếp tục là một dấu ấn mới trong hành trình miệt mài đưa hồn quê, tình nước vào dòng chảy âm nhạc đương đại của người nghệ sỹ trẻ./.

'Âm vang Tổ quốc': Hàng vạn khán giả hòa chung nhịp đập tự hào dân tộc “Âm vang Tổ quốc” không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là bản trường ca tái hiện lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của dân tộc, góp phần khơi dậy niềm tự hào trong mỗi người Việt.

Lê Thanh Phong sinh năm 1992 tại Nghệ An. Anh là Thạc sỹ, Trưởng đoàn Nghệ thuật UNESCO Dân ca xứ Nghệ tại Hà Nội, giảng viên Đại học Văn hóa Hà Nội. Năm 2021, Thanh Phong ra mắt CD “Ví, Giặm tình quê” với các bài dân ca xứ Nghệ lời mới và ca khúc âm hưởng Ví, Giặm. Thanh Phong cũng rất tích cực trong việc đưa nghệ thuật quê hương ra thế giới thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa tại các nước. Năm 2014, anh lập fanpage “Dân ca Ví, Giặm.” Đến nay, trang có gần 700.000 người theo dõi. Bên cạnh đó, kênh YouTube và Tiktok về dân ca xứ Nghệ của anh cũng thu hút được rất đông khán giả, trong đó phần lớn là người trẻ.