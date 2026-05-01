Truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài là nhiệm vụ trọng yếu của công tác thông tin đối ngoại, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài và toàn diện, gắn bó mật thiết với chiến lược phát triển quốc gia.

Hoạt động này không tách rời các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại nhân dân và đặc biệt là công cuộc chuyển đổi số quốc gia, góp phần trực tiếp nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Con người là trung tâm; văn hóa, tri thức, sáng tạo, trách nhiệm quốc tế là nền tảng cốt lõi

Ngày 27/1/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 173/QĐ-TTg ban hành Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chiến lược xác định truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài không chỉ là hoạt động thông tin, tuyên truyền đơn thuần mà là công cụ mềm có ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước, gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Theo ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), yêu cầu đặt ra là, công tác truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam phải được triển khai theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp chuẩn mực quốc tế, có trọng tâm, trọng điểm; lấy hiệu quả lan tỏa và mức độ nhận diện hình ảnh Việt Nam trong nhận thức của công chúng quốc tế làm thước đo.

Nội dung truyền thông bảo đảm tính chính xác, khách quan, sáng tạo, đa dạng về hình thức; kết hợp hài hòa giữa truyền thông truyền thống và truyền thông số, giữa quảng bá trực tiếp và trực tuyến; tận dụng mạnh mẽ thành tựu của công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng xuyên biên giới.

Chiến lược nhấn mạnh việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên, liên tục, chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, cơ quan báo chí, doanh nghiệp và người dân, hướng tới thông điệp nhất quán, cách thể hiện linh hoạt, phù hợp với bối cảnh mới.

Một hoạt động văn hóa tại không gian Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đồng thời, lấy con người làm trung tâm, coi văn hóa, tri thức, sáng tạo và trách nhiệm quốc tế là nền tảng cốt lõi để xây dựng hình ảnh Việt Nam hiện đại, nhân văn, đáng tin cậy, giàu bản sắc và có sức cạnh tranh trong khu vực và thế giới.

Ông Nguyễn Văn Thuật khẳng định điểm mới quan trọng của Chiến lược là lần đầu tiên đặt ra yêu cầu xây dựng thông điệp và bộ nhận diện hình ảnh quốc gia thống nhất ở tầm chiến lược, làm nền tảng xuyên suốt cho mọi hoạt động truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài.

Trên cơ sở đó, hình ảnh Việt Nam không còn được truyền thông theo cách phân tán, rời rạc theo từng lĩnh vực hay từng cơ quan, mà được định vị tổng thể, nhất quán, đồng thời linh hoạt thích ứng với từng thị trường, từng khu vực và từng nhóm công chúng quốc tế.

Chiến lược hướng tới xây dựng, lan tỏa hình ảnh Việt Nam là quốc gia ổn định về chính trị, năng động về kinh tế, giàu bản sắc văn hóa, có khát vọng đổi mới sáng tạo, môi trường đầu tư-kinh doanh hấp dẫn, là điểm đến an toàn, thân thiện, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Con người Việt Nam với các giá trị hiện đại nhưng giàu truyền thống, sáng tạo nhưng giàu tính nhân văn, hội nhập sâu rộng nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc được xác định là trung tâm trong chiến lược truyền thông hình ảnh quốc gia.

Xây dựng và áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia

Chiến lược xác định sáu nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Đổi mới mạnh mẽ tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị về vai trò của truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam; chuyển từ tuyên truyền một chiều sang xây dựng hình ảnh, thương hiệu và sức mạnh mềm quốc gia, lấy cảm hứng, giá trị và thiện cảm làm trọng tâm.

Xây dựng nội dung và thông điệp truyền thông quốc gia trên cơ sở xác định rõ các trụ cột hình ảnh Việt Nam; xây dựng hệ thống thông điệp trọng tâm, linh hoạt theo từng giai đoạn và thị trường; khai thác hiệu quả các "câu chuyện Việt Nam" tiêu biểu; đồng thời xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia thống nhất.

Thiết lập hệ sinh thái truyền thông số toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong sản xuất, phân phối nội dung; đẩy mạnh hiện diện của Việt Nam trên các nền tảng truyền thông quốc tế; tăng cường hợp tác với các đối tác truyền thông nước ngoài, kiều bào, chuyên gia và KOLs; xây dựng hệ thống phân tích, đánh giá dữ liệu truyền thông số, góp phần bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên không gian thông tin.

Nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành, liên cấp và huy động nguồn lực xã hội thông qua cơ chế điều phối tập trung, phân công rõ ràng; khuyến khích địa phương xây dựng chiến lược truyền thông riêng phù hợp với bản sắc vùng miền; đẩy mạnh hợp tác công-tư và phát huy vai trò cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát triển nguồn nhân lực và năng lực truyền thông quốc gia thông qua đào tạo, bồi dưỡng cán bộ truyền thông quốc tế, truyền thông số, đa ngôn ngữ; huy động các lực lượng truyền thông chuyên nghiệp, sáng tạo tham gia quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Thiết lập cơ chế giám sát, đánh giá và điều chỉnh linh hoạt, bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại quốc gia; áp dụng hệ thống chỉ số đo lường mức độ nhận diện và cảm nhận quốc tế; xây dựng quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông; tổ chức đánh giá, xếp hạng, biểu dương các mô hình, sáng kiến hiệu quả.Chiến lược phân công rõ trách nhiệm cho các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ vai trò chủ trì trong xây dựng nội dung, thông điệp, bộ nhận diện hình ảnh quốc gia, chỉ số đánh giá, tổ chức các chiến dịch truyền thông trọng điểm và điều phối chung.

Các bộ, ngành liên quan như: Ngoại giao, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo phối hợp triển khai truyền thông theo lĩnh vực phụ trách.

Các địa phương chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông phù hợp với định hướng chung. Các cơ quan báo chí, xuất bản, doanh nghiệp và tổ chức chính trị-xã hội tham gia tích cực vào công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai đồng bộ Chiến lược, trong đó xác lập rõ thông điệp quốc gia thống nhất dựa trên hệ giá trị, đồng thời xây dựng và áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia trong toàn hệ thống; tăng cường cơ chế điều phối liên ngành, gắn trách nhiệm cụ thể với từng chủ thể tham gia, qua đó khắc phục tình trạng phân tán, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ trong triển khai.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái truyền thông số quốc gia, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để cá thể hóa thông điệp, nâng cao hiệu quả tiếp cận và đo lường tác động; phát huy vai trò của báo chí, doanh nghiệp, cộng đồng sáng tạo, kiều bào và các nền tảng quốc tế trong lan tỏa hình ảnh Việt Nam./.

​