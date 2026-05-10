Chiến thắng Điện Biên Phủ thể hiện tinh thần đoàn kết Việt Nam-Lào-Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trang Facebook chính thức của Đài Phát thanh Thanh niên Lào (Lao Youth Radio FM 90 MHz) vừa đăng bài cho biết, ngày 7/5/2026, nhân dân các nước Lào, Việt Nam và Campuchia đã cùng kỷ niệm 72 năm chiến thắng chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là thành quả của cuộc đấu tranh anh dũng và kiên cường của nhân dân 3 nước Đông Dương Lào-Việt Nam-Campuchia.



Năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân kiểu cũ của nhân dân 3 nước đã bước sang năm thứ 8, lực lượng cách mạng càng đánh càng mạnh và ngày càng giành thế chủ động, lực lượng vũ trang lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Tình đoàn kết liên minh chiến đấu giữa 3 nước Đông Dương ngày càng vững mạnh, từ những thắng lợi vẻ vang trên khắp chiến trường 3 nước Đông Dương Lào-Việt Nam-Campuchia đã buộc kẻ thù rơi vào thế bị động, lúng túng và ngày càng suy yếu.



Bài đăng trên trang Facebook chính thức của Đài Phát thanh Thanh niên Lào (Lao Youth Radio FM 90 MHz). (Ảnh: TTXVN)

Tại Việt Nam, đây là giai đoạn nhân dân Việt Nam chiến đấu chống thực dân kiểu cũ với quyết tâm: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước.” Các lực lượng vũ trang Việt Nam đã giành thắng lợi liên tiếp trên mọi mặt trận, bắt đầu từ chiến dịch đánh bại cuộc tiến công của quân địch lên căn cứ Việt Bắc năm 1947, tiến tới thắng lợi Chiến dịch Biên giới năm 1950, Chiến dịch Hòa Bình (10/12/1951-25/2/1952), Chiến dịch Tây Bắc năm 1952 và Chiến dịch Thượng Lào năm 1953.



Những thắng lợi đó đã tạo thế và lực mới cho sự lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng của quân và dân Việt Nam, làm chủ thế trận tấn công địch trên mọi mặt trận, khiến kẻ thù rơi vào thế buộc phải phòng ngự. Trong cùng giai đoạn đó, bọn thực dân cũng đang bị thất bại về mặt quân sự, gặp khủng hoảng chính trị và kinh tế trầm trọng.

Theo bài viết trên trang Facebook của Đài Phát thanh Thanh niên Lào, mặc dù đã đổ vào cuộc chiến tranh xâm lược nguồn kinh phí khổng lồ lên tới 3.000 tỷ Franc, thay đổi 5 đời Cao ủy, 7 đời Tổng chỉ huy quân đội tại Đông Dương và thay đổi 19 đời chính phủ, nhưng Pháp vẫn không thể làm thay đổi cục diện tại Đông Dương theo hướng có lợi.



Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là thắng lợi của nhân dân Việt Nam, mà còn là thắng lợi của nhân dân Lào và nhân dân Campuchia đã cùng liên minh chiến đấu, cùng chung chiến hào chống lại kẻ thù chung để giải phóng chính mình. Thắng lợi này đã đập tan dã tâm xâm lược của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, buộc Chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Geneva về Đông Dương, công nhận nền độc lập dân tộc, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Campuchia./.

