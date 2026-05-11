Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin ra tù sớm, tiếp tục bị quản chế 4 tháng

Theo một phóng viên AFP đưa tin từ bên ngoài nhà tù Bangkok, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã được trả tự do sớm vào ngày 11/5.

Trước đó, tỷ phú viễn thông 76 tuổi này đã thụ án 1 năm tù vì tội tham nhũng bắt đầu từ tháng Chín và sẽ phải đeo thiết bị giám sát điện tử trong thời gian quản chế 4 tháng.

Trong hai thập kỷ qua, bộ máy chính trị của Thaksin là kẻ thù chính của giới tinh hoa thân quân đội, thân hoàng gia Thái Lan, những người coi thương hiệu dân túy của ông là mối đe dọa đối với trật tự xã hội truyền thống.

Đảng Pheu Thai của ông, và các phiên bản trước đó, là đảng chính trị thành công nhất của Thái Lan trong thế kỷ 21, theo đó gia đình Shinawatra đã sản sinh ra 4 thủ tướng và nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ quần chúng nông thôn.

Tuy nhiên, hồi tháng Hai, Pheu Thai đã có kết quả bầu cử tồi tệ nhất từ trước đến nay, tụt xuống vị trí thứ ba và làm dấy lên những câu hỏi về tương lai của "triều đại chính trị" Thaksin.

Mặc dù vậy, việc Pheu Thai tham gia liên minh cầm quyền của Thủ tướng bảo thủ Anutin Charnvirakul đã mở ra khả năng trở lại chính trường cho gia tộc Shinawatra./.

