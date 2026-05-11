Quảng Trị: Phối hợp tuần tra song phương bảo vệ đường biên, mốc quốc giới

Giữa cái nắng gắt đầu mùa nơi dãy Trường Sơn phía Tây Quảng Trị, trên những cung đường rừng hiểm trở, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cùng lực lượng địa phương và đơn vị nước bạn Lào đã hoàn thành đợt tuần tra song phương bảo vệ đường biên, mốc quốc giới sau nhiều ngày băng rừng, vượt suối, quyết tâm giữ vững biên cương Tổ quốc.

Từ ngày 8-10/5, Đồn Biên phòng Cà Xèng đã chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân sự hai xã Kim Phú, Kim Điền tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới; đồng thời phối hợp tuần tra song phương với Đại đội Biên phòng 312, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khammouane (Lào).

Đợt tuần tra lần này có sự tham gia của 29 cán bộ, chiến sỹ và lực lượng địa phương phía Việt Nam. Ngoài quân số của Đồn Biên phòng Cà Xèng, đoàn công tác còn có sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương, công an, Ban Chỉ huy Quân sự hai xã biên giới Kim Phú, Kim Điền. Phía nước bạn Lào có 7 cán bộ, chiến sỹ thuộc Đại đội Biên phòng 312.

Ba ngày liên tục băng rừng, vượt suối trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các lực lượng đã thực hiện tuần tra khoảng 20km đường rừng, kiểm tra 6 mốc quốc giới từ mốc 530 đến mốc 535.

Nhiều đoạn đường dốc dựng đứng, cây rừng um tùm, việc di chuyển gặp không ít khó khăn. Nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng hai bên, đợt tuần tra được triển khai nghiêm túc, bảo đảm an toàn tuyệt đối, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.

Nhiều đoạn đường rừng dốc cao, trơn trượt, các lực lượng phải mất hàng giờ băng suối, vượt núi mới tiếp cận được các cột mốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Qua kiểm tra thực tế, các mốc quốc giới được bảo đảm nguyên trạng, an toàn; đường biên giới cơ bản ổn định, không phát hiện dấu hiệu hư hỏng, sạt lở hay bị tác động xâm hại. Sau quá trình kiểm tra, các lực lượng hai bên đã thống nhất ký xác nhận biên bản tuần tra theo đúng quy định.

Trung tá Hoàng Công Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cà Xèng cho biết hoạt động tuần tra song phương được đơn vị duy trì thường xuyên nhằm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; kịp thời trao đổi những thông tin, tình hình có liên quan đến biên giới giữa hai bên.

Không chỉ đồng hành trong các đợt tuần tra, các địa phương còn phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy chế khu vực biên giới, nâng cao ý thức bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng Cà Xèng còn duy trì hiệu quả công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên.

Sự đồng hành của chính quyền cơ sở và tinh thần trách nhiệm của người dân đã trở thành điểm tựa quan trọng để lực lượng Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Sau hành trình trực tiếp cùng lực lượng Biên phòng băng rừng, vượt suối tuần tra đường biên, ông Hoàng Tự Quốc Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Phú cho biết: “Thực tế địa hình vùng biên hiểm trở, điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến công tác tuần tra, quản lý và bảo vệ biên giới gặp nhiều khó khăn, vất vả. Trực tiếp tham gia hành trình tuần tra mới thấy hết những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sỹ Biên phòng nơi tuyến đầu. Nhiều đoạn đường rừng dốc cao, trơn trượt, phải mất hàng giờ băng suối, vượt núi mới tiếp cận được các cột mốc. Qua quá trình cùng tham gia thực địa, địa phương thấy rõ tinh thần trách nhiệm, sự bền bỉ của cán bộ, chiến sỹ Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu và càng thêm trân trọng sự hi sinh thầm lặng của những người lính “quân hàm xanh” trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.”

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Điền nêu rõ các hoạt động phối hợp tuần tra không chỉ giúp địa phương và lực lượng Biên phòng tăng cường trao đổi, nắm chắc tình hình địa bàn mà còn góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó quân dân nơi vùng biên.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục phối hợp hiệu quả với lực lượng Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Theo lãnh đạo các xã Kim Phú, Kim Điền, thời gian qua, các địa phương luôn duy trì phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Cà Xèng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Thông qua các hoạt động phối hợp tuần tra, tuyên truyền pháp luật, nhận thức và trách nhiệm của người dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ngày càng được nâng lên.

Mỗi chuyến tuần tra không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn góp phần nối dài tình đoàn kết quân dân, vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam-Lào. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Biên phòng, địa phương đã vận động người dân tích cực tham gia các mô hình tự quản đường biên, cột mốc; kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến an ninh trật tự khu vực biên giới; qua đó góp phần giữ vững ổn định địa bàn, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mỗi chuyến tuần tra nơi vùng biên còn là hành trình lặng thầm gìn giữ bình yên từng cột mốc, tấc đất thiêng liêng nơi của Tổ quốc.

Giữa đại ngàn Trường Sơn, những bước chân người lính Biên phòng vẫn bền bỉ vượt núi, băng rừng, cùng lực lượng địa phương giữ vững đường biên hòa bình, hữu nghị và ổn định.

Ở nơi núi rừng còn nhiều gian khó, mỗi chuyến tuần tra không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn góp phần nối dài tình đoàn kết quân dân, vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam-Lào.

Nơi biên cương Tổ quốc, những cột mốc chủ quyền vẫn được giữ gìn nguyên vẹn bằng sự bền bỉ, trách nhiệm của những người đang ngày đêm lặng thầm canh giữ phên giậu quê hương./.

Biên phòng Việt Nam-Lào lần đầu tuần tra song phương cấp tỉnh Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Houaphanh (Lào) là minh chứng sống động cho mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào.