ASEAN hướng tới mục tiêu trung hòa carbon và tăng trưởng bền vững vào năm 2030

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tái khẳng định tham vọng chung nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của khu vực hướng tới mục tiêu trung hòa carbon và tăng trưởng bền vững vào năm 2030.



Trong tuyên bố của Chủ tịch ASEAN công bố ngày 9/5, ASEAN hoan nghênh tiến triển trong triển khai Kế hoạch hành động đầu tư khu vực ASEAN giai đoạn 2025-2030, nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào quá trình chuyển đổi xanh và các lĩnh vực ưu tiên phục hồi hậu đại dịch.

Các lĩnh vực này bao gồm công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon, nhiên liệu sinh học, thiết bị y tế, thiết bị quang điện mặt trời, chăm sóc sức khỏe thú y, cũng như vật liệu xây dựng xanh và bền vững.

Tuyên bố nêu rõ: “Chúng tôi ghi nhận rằng điều này sẽ giúp định vị ASEAN như một điểm đến đầu tư thống nhất cho đầu tư bền vững, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và tăng trưởng kinh tế bao trùm của khu vực.”



Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng tái khẳng định cam kết thúc đẩy triển khai Kế hoạch hành động ASEAN về hợp tác năng lượng giai đoạn 2026-2030, nhằm tăng cường an ninh và khả năng chống chịu năng lượng của khu vực.

Kế hoạch nhấn mạnh việc đa dạng hóa các nguồn năng lượng, mở rộng năng lượng tái tạo và các công nghệ mới nổi, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, cũng như tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh dầu mỏ, số hóa lưới điện thông minh và công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS).

Tuyên bố cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh các mục tiêu mới mang tính định hướng đến năm 2030, gồm giảm 40% cường độ năng lượng so với mức năm 2005, nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 30% trong tổng cung năng lượng sơ cấp và đạt 45% tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng công suất điện lắp đặt, qua đó nhấn mạnh quyết tâm chung của ASEAN trong xây dựng một hệ thống năng lượng khu vực bền vững và cạnh tranh hơn.”



ASEAN cũng kỳ vọng vào Kế hoạch triển khai Chiến lược trung hòa carbon của ASEAN, văn kiện sẽ cụ thể hóa chiến lược này thông qua các ưu tiên rõ ràng, mục tiêu chung và hành động phối hợp nhằm giảm phát thải carbon trong chuỗi giá trị khu vực.

Theo ASEAN, chiến lược này có tiềm năng mang tính chuyển đổi trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và có khả năng chống chịu, đồng thời củng cố vị thế của khu vực như “một điểm đến hấp dẫn và cạnh tranh cho đầu tư xanh nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi khí hậu toàn diện.”



Bên cạnh đó, ASEAN ghi nhận cam kết của khu vực trong khai thác tiềm năng của các nguồn tài nguyên biển, đại dương, vùng ven biển và nước ngọt thông qua các nỗ lực hoàn thiện Lộ trình triển khai Kế hoạch kinh tế xanh ASEAN giai đoạn 2026-2030.

Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN nhấn mạnh các nước thành viên đang tiếp tục xây dựng lộ trình này như một nền tảng quan trọng cho các sáng kiến thực tiễn, phù hợp với điều kiện từng nước nhằm thúc đẩy nguồn vốn vật chất, tài chính, con người, xã hội và tự nhiên của nền kinh tế biển xanh (blue economy) tại các nước thành viên ASEAN.



Các nước thành viên cũng bày tỏ lạc quan về kết quả tích cực của dự án “Lập hồ sơ tài chính và carbon xanh ASEAN”, dự án nhằm lập bản đồ tài sản vốn xanh và xác định các cơ hội đầu tư bền vững để thúc đẩy chương trình nghị sự về kinh tế xanh của khu vực./.

