Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin bị yêu cầu quay lại thụ án 1 năm tù

Ngày 9/9, Tòa hình sự tối cao dành cho những đối tượng giữ chức vụ chính trị tại Thái Lan đã ra phán quyết buộc cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra phải trở lại nhà giam và thụ án một năm tù.

Phán quyết trên được đưa ra trong phiên xử liên qua đến vấn đề thi hành bản án cuối cùng của ông Thaksin và quyền được điều trị y tế trong thời gian bị giam giữ.

Cựu Thủ tướng Thaksin, người vừa trở về từ Dubai ngày 8/9, đã có mặt tại Tòa án để nghe phán quyết cùng với luật sư riêng và một số thành viên gia đình, trong đó có cựu Thủ tướng vừa bị phế truất Paetongtarn Shinawatra.

Tòa án Tối cao Thái Lan đã ra phán quyết rằng cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra phải quay trở lại nhà tù để thụ án 1 năm tù, không trừ 120 ngày ông đã điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát.

Tòa án đã bác bỏ các lập luận liên quan đến tình trạng sức khỏe của ông, cho rằng việc chuyển ông Thaksin đến Bệnh viện Cải huấn là quyết định đơn phương của chính bệnh viện, không phải là kết quả của bất kỳ cuộc tham vấn nội bộ nào.

Tòa án cũng bác bỏ tuyên bố của ông Thaksin rằng lệnh ân xá của Hoàng gia đã có hiệu lực, lưu ý rằng ông không được điều trị tại Bệnh viện Cải huấn cũng như không bị đưa trở lại nhà tù sau khi được chuyển ra ngoài.

Trước đó, ông Thaksin phải đối mặt với án tù 8 năm vì liên quan đến 3 vụ án tham nhũng. Tuy nhiên, án tù này được giảm xuống còn 1 năm nhờ lệnh ân xá của Hoàng gia.

Phản ứng trước phán quyết của Tòa án, cựu Thủ tướng Thaksin thông qua đội ngũ của mình ngay sau đó đã đăng tải một bài viết trên tài khoản facebook cá nhân, trong đó khẳng định sẽ chấp hành án tù 1 năm./.

Tòa án Tối cao Thái Lan tổ chức xét xử cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra Để đảm bảo an ninh cho phiên tòa ông Thaksin, Sở Cảnh sát Thủ đô Bangkok đã triển khai một đại đội cảnh sát chống bạo động, để duy trì an ninh khu vực xung quanh Tòa án Tối cao.