Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được tuyên trắng án về tội khi quân

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được tuyên trắng án trong vụ kiện liên quan đến phát ngôn về Hoàng gia, đánh dấu bước ngoặt pháp lý quan trọng của nước này.

Đỗ Sinh-Minh Tâm
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh:TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 22/8, Tòa án Hình sự Thái Lan đã tuyên trắng án đối với cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra trong vụ xét xử tội khi quân, liên quan đến cuộc trả lời phỏng vấn của ông với một cơ quan truyền thông Hàn Quốc cách đây đúng 10 năm.

Tòa án phán quyết rằng không có đủ chứng cứ để chứng minh ông Thaksin đã có hành vi sai trái. Đoạn video được nộp làm bằng chứng chỉ chứa các trích đoạn của cuộc phỏng vấn, với lời lẽ hạn chế.

Vì bên công tố không thể chứng minh đoạn clip có bị biên tập hay chỉnh sửa hay không, và những phát biểu của ông Thaksin trong video này cũng không nhắm cụ thể đến Nhà Vua nên Tòa án Hình sự Thái Lan quyết định tuyên trắng án đối với vị cựu Thủ tướng.

Phát biểu với các phóng viên bên ngoài trụ sở tòa án, ông Thaksin nói: "Vụ án đã được bác bỏ."

Trong khi đó, luật sư của ông Thaksin là Winyat Chartmontri cho rằng lý do tòa tuyên trắng án đối với thân chủ của ông là toàn diện.

Trong một diễn biến khác, Tòa án Tối cao Thái Lan có kế hoạch sẽ đưa ra phán quyết vào tháng tới về việc liệu có tính quãng thời gian ông Thaksin nằm viện trước khi được trả tự do năm 2024 thành việc chưa chấp hành đầy đủ án tù cho các bản án trước hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thaksin Shinawatra #tuyên trắng án #vụ kiện xúc phạm hoàng gia Thái Lan
