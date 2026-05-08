Hàn Quốc tổ chức triển lãm thương mại ASEAN quy mô lớn kéo dài 5 tháng

Ngày 7/5, Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc đã khai mạc triển lãm thương mại luân phiên mang tên “2026 ASEAN Panorama” tại Trung tâm Báo chí Hàn Quốc ở quận Jung, trung tâm thủ đô Seoul, dự kiến kéo dài đến hết ngày 30/9.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ban tổ chức cho biết triển lãm giới thiệu các sản phẩm đến từ toàn bộ các nước thành viên ASEAN theo hình thức luân phiên từng cặp quốc gia mỗi tháng.

Brunei và Indonesia sẽ tham gia trong tháng Năm; Campuchia và Malaysia vào tháng Sáu; Lào và Philippines vào tháng Bảy; Myanmar và Thái Lan vào tháng Tám; Singapore và Việt Nam vào tháng Chín.

Đáng chú ý, Timor Leste, quốc gia gia nhập ASEAN với tư cách thành viên thứ 11 hồi tháng 10/2025, cũng sẽ có khu trưng bày riêng trong thời gian diễn ra sự kiện.

Các nhóm sản phẩm được giới thiệu gồm thực phẩm, đồ uống, thời trang, sách, sản phẩm công nghiệp sáng tạo và các mặt hàng phong cách sống Halal.

Không chỉ là hoạt động quảng bá văn hóa và thương mại, “2026 ASEAN Panorama” còn đóng vai trò nền tảng kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B). Hằng tháng, các doanh nghiệp tham gia sẽ tới Hàn Quốc để dự hội thảo kinh doanh, gặp gỡ trực tiếp đối tác mua hàng và tham quan các cơ sở công nghiệp của Hàn Quốc.

Ngoài ra, các chương trình tư vấn tài chính liên quan tới thanh toán, thành lập doanh nghiệp, đầu tư và phân phối cũng sẽ được tổ chức với sự phối hợp của Trung tâm Hợp tác tài chính ASEAN-Hàn Quốc tại Jakarta (Indonesia).

Hoạt động này có sự tham gia của các chuyên gia từ Ngân hàng Shinhan, Tổng công ty Tài chính Công nghệ Hàn Quốc, BlissVine Ventures và các công ty tư vấn thuế địa phương.

Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc cho biết hội chợ thương mại ASEAN được tổ chức thường niên từ năm 2014, song sự kiện năm nay được mở rộng đáng kể cả về quy mô lẫn thời gian tổ chức.

Bên lề triển lãm còn có nhiều hoạt động dành cho công chúng như chương trình tích dấu nhận quà với giải thưởng chính là phiếu du lịch ASEAN trị giá 1 triệu won (692 USD), cùng các phiếu giảm giá đường bay Đông Nam Á của hãng hàng không T’way Air./.

