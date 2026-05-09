Tìm hiểu về mô hình 'Doanh nghiệp một người'

Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 5/4/2026 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đã lần đầu tiên đặt vấn đề thí điểm mô hình "doanh nghiệp một người" (One-Person Company - OPC), nhằm đưa khởi nghiệp trở thành cơ hội thực tế với mọi người dân, thay vì chỉ dành cho một nhóm nhỏ doanh nghiệp có điều kiện.

Dù Nghị quyết không đặt chỉ tiêu riêng cho mô hình này, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định "doanh nghiệp một người" là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuyên nghiệp hóa khu vực kinh tế cá thể và thúc đẩy kinh tế số và đặt mục tiêu hình thành khoảng một triệu "doanh nghiệp một người" đến năm 2030.

Để hiện thực hóa mô hình này, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính xây dựng Đề án phát triển "doanh nghiệp một người," trong đó trọng tâm là thiết kế hệ thống thuế và kế toán theo hướng tối giản, nhằm giảm tối đa chi phí tuân thủ cho cá nhân khởi nghiệp./.