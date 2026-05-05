Ford Motor tái cấu trúc toàn diện, muốn đánh bại các mẫu xe điện Trung Quốc

Tập đoàn Ford Motor đang triển khai một dự án xe điện tối mật mang tính bước ngoặt nhằm thay đổi hoàn toàn quy trình sản xuất kéo dài hàng thế kỷ, với mục tiêu tạo ra những dòng xe điện giá rẻ đủ sức cạnh tranh với các nhà sản xuất từ Trung Quốc và Tesla.

Rạng sáng ngày 4/5, một nhóm kỹ sư đã lặng lẽ đi qua cổng an ninh tại một nhà máy sản xuất xe tải của Ford ở ngoại ô Detroit khi các dây chuyền vẫn đang tạm dừng hoạt động.

Nhiệm vụ của họ là thử nghiệm bộ phận của một mẫu xe tải mới mà rất ít người trong công ty biết đến sự tồn tại của nó.

Dự án bí mật này được Ford đặt ra một mục tiêu đầy tham vọng: tìm ra cách sản xuất xe điện tại Mỹ với mức giá và hiệu năng có thể đánh bại các mẫu xe Trung Quốc đang càn quét thị trường toàn cầu.

Mẫu xe đầu tiên của dự án này dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2027 với mức giá khoảng 30.000 USD, tương đương với giá của một chiếc Toyota Camry.

Theo thông tin từ phía Ford, mẫu xe tải mới này sẽ có tốc độ nhanh gần bằng một chiếc Mustang, khả năng di chuyển hơn 480km sau mỗi lần sạc và được trang bị công nghệ nội thất đủ sức đối đầu với Tesla và các hãng xe Trung Quốc.

Để đạt được mục tiêu này, Giám đốc điều hành Jim Farley gọi đây là "khoảnh khắc Model T" mới của Ford, đòi hỏi công ty phải loại bỏ hàng thập kỷ quán tính kỹ thuật và những quy trình sản xuất đã lỗi thời.

Dự án đã được giữ kín kể từ khi bắt đầu vào năm 2022, dẫn dắt bởi các nhân sự kỳ cựu từng làm việc tại Tesla và Apple. Đội ngũ này hoạt động tại một văn phòng ở California, tách biệt hoàn toàn với trụ sở chính để tránh bị ảnh hưởng bởi tư duy cũ.

Kỹ sư Alan Clarke, người từng tham gia phát triển Model S và Cybertruck tại Tesla và hiện chịu trách nhiệm phát triển xe điện mới của Ford, thừa nhận rằng quá trình kết hợp giữa các chuyên gia công nghệ từ Thung lũng Silicon và những nhân viên kỳ cựu tại Detroit đã diễn ra đầy căng thẳng.

Giám đốc chương trình xe Jolanta Coffey cho biết đội ngũ đã phải học cách tin tưởng lẫn nhau sau thời gian dài làm việc trong sự hoài nghi và hiểu lầm.

Về mặt kỹ thuật, Ford đang nỗ lực cắt giảm chi phí bằng cách sử dụng ít nhân công hơn và các bộ phận đơn giản hơn. Hàng nghìn mét dây đồng nặng nề đã được loại bỏ, hàng trăm chi tiết thừa bị cắt giảm và thiết kế mới giúp xe đạt hiệu quả khí động học cao hơn 15% so với các mẫu xe tải hiện tại của hãng.

Một ví dụ điển hình cho sự thay đổi tư duy là việc loại bỏ "cửa sổ người hút thuốc" - một quy định thiết kế cũ của Ford yêu cầu mọi cửa sổ xe phải có gờ nhỏ để ngăn nước mưa tràn vào khi người dùng hé cửa hút thuốc.

Giám đốc công nghệ xe điện Doug Field cho biết chi tiết này làm tăng lực cản khí động học và tiêu tốn phạm vi hoạt động của pin, nên nó sẽ không xuất hiện trên mẫu xe mới.

Thay vì quy trình lắp ráp truyền thống vốn chậm chạp và phụ thuộc vào nhiều đối tác bên ngoài, Ford đang áp dụng hệ thống "cây lắp ráp" mới. Hệ thống này sử dụng ba tấm nhôm đúc nguyên khối lớn được ghép lại với nhau ở giai đoạn cuối, tương tự như cách Tesla và các nhà sản xuất Trung Quốc đang thực hiện.

Giám đốc chương trình xe Jolanta Coffey khẳng định công ty đang "thổi bay toàn bộ quy trình cũ để bắt đầu lại từ đầu."

Quá trình thử nghiệm diễn ra vô cùng nghiêm ngặt và bí mật. Kỹ sư sản xuất chính Kevin Young nhớ lại sự lo lắng khi chứng sát khung xe thô đi qua buồng sơn khổng lồ chứa đầy chất lỏng vào lúc rạng sáng để kiểm tra độ bền vững. Họ lo sợ khung xe sẽ bị biến dạng hoặc sụp đổ dưới áp lực, nhưng kết quả đã thành công ngoài mong đợi.

Trong một lần thử nghiệm khác, nhóm phát triển phát hiện khung xe bị rò rỉ nước và đã kịp thời xử lý bằng chất trám kín ngay trong giai đoạn thiết kế để tránh những đợt triệu hồi tốn kém sau này.

Tại một nhà máy rộng lớn ở Louisville, bang Kentucky - nơi trước đây từng sản xuất các dòng SUV chạy xăng trên diện tích hàng chục hécta - các công nhân đang nỗ lực lắp đặt thiết bị và ba dây chuyền lắp ráp mới cho dự án xe điện. Ford đã thử nghiệm khoảng 30 nguyên mẫu chế tạo thủ công để tìm và khắc phục những sự cố sớm nhất có thể. Theo kế hoạch, các mẫu xe sản xuất thử nghiệm đầu tiên sẽ bắt đầu lăn bánh và chạy thử trên đường phố vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Tháng 4/2026, Giám đốc công nghệ xe điện Doug Field đã thông báo rời Ford và kỹ sư Alan Clarke sẽ tiếp quản vị trí lãnh đạo dự án. Thị trường xe điện tại Mỹ cũng đang có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi chính quyền tiền nhiệm cắt giảm các ưu đãi thuế và nới lỏng các quy định về môi trường. Nhiều chuyên gia và đối thủ cạnh tranh vẫn hoài nghi về khả năng thành công của Ford.

Giám đốc điều hành Hyundai Motor José Muñoz thậm chí nhận định rằng việc xây dựng một mẫu xe tại Mỹ có thể cạnh tranh với Trung Quốc là "điều không thể" nếu không có sự trợ cấp từ chính phủ.

Bất chấp những hoài nghi, đội ngũ tại Ford vẫn đang chạy đua với thời gian. Ngày 4/5, Giám đốc nhà máy Jerry McKinny đã có mặt tại cơ sở sản xuất của Ford ở Michigan để rà soát các lỗi nhỏ như "ống dẫn khí có tiếng kêu" hay "vấn đề rung lắc" trên các nguyên mẫu đầu tiên. Ông cho biết những vấn đề này là rất nhỏ so với các dự án xe truyền thống và Ford hiện đang đi trước tiến độ một ngày.

Với hơn ba thập kỷ làm việc tại hãng, Giám đốc nhà máy Jerry McKinny chia sẻ rằng đây là sự thay đổi triệt để nhất mà ông từng chứng kiến, vượt xa việc chỉ thay đổi hình dạng của những tấm kim loại như trước đây./.

