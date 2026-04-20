Doanh số xe điện tại châu Âu tăng mạnh

Nguyễn Hà
Xe điện Renault 5 được bình chọn là "Xe ôtô của năm 2025" tại Triển lãm ôtô Brussels 2025. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Doanh số xe điện tại các thị trường ôtô chủ chốt ở châu Âu tăng mạnh trong quý 1/2026, trong bối cảnh giá xăng tăng cao khiến người tiêu dùng chuyển sang các phương tiện không sử dụng động cơ đốt trong.

Cụ thể, trong quý 1 vừa qua, số lượng đăng ký xe thuần điện (BEV), chỉ số phản ánh doanh số, đạt gần 560.000 xe, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 3/2026, con số này tăng 51,3% lên hơn 240.000 xe tại 15 thị trường châu Âu.

Đây là số liệu do Hiệp hội thương mại quy tụ toàn bộ hệ sinh thái di động điện tại châu Âu E-Mobility Europe và hãng nghiên cứu độc lập về vận tải New Automotive công bố ngày 20/4.

Xét về thứ hạng, số liệu cho thấy 5 thị trường xe điện lớn nhất khu vực gồm Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Italy và Ba Lan đều ghi nhận mức tăng trưởng trên 40% từ đầu năm đến nay.

Tỷ lệ xe điện trong tổng số xe đăng ký mới tại Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) ước đạt 21,2% trong tháng 3.

Hồi tháng trước, nền tảng cung cấp dữ liệu toàn diện về ngành ôtô Marketcheck cho biết doanh số xe điện đã qua sử dụng tại châu Âu cũng tăng mạnh kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát. Điều này phản ánh xu hướng người tiêu dùng chuyển sang các phương tiện tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh giá xăng leo thang.

Theo giới phân tích, xu hướng chuyển dịch từ xe chạy bằng động cơ đốt trong sang xe điện tiết kiệm năng lượng sẽ góp phần thúc đẩy giao thông xanh và chuyển đổi sang hoạt động kinh tế phát thải ít carbon./.

(TTXVN/Vietnam+)
