Pháp thúc đẩy khả năng tự chủ ở người cao tuổi

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Chính phủ Pháp ngày 18/4 thông báo sẽ tổ chức Hội nghị quốc gia về tự chủ vào tháng 9 tới, nhằm xác định định phương hướng chiến lược cho chính sách ứng phó với già hóa dân số trong những năm tới.

Phát biểu trên kênh Francetvinfo, Quốc vụ khanh Tự chủ và Người khuyết tật Camille Galliard-Minier cho biết hội nghị sẽ giúp “xác lập một lộ trình rõ ràng” trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến già hóa, từ phòng ngừa, vai trò của các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, chăm sóc tại nhà, mô hình nhà ở chung, đến nhân lực y tế và hỗ trợ các nhân viên chăm sóc không chuyên.

Thông báo được đưa ra chỉ 2 tháng sau khi Kế hoạch người cao tuổi-vốn được mong đợi từ lâu bị hoãn vô thời hạn trong bối cảnh Pháp đang đối mặt với áp lực già hóa dân số ngày càng lớn. Chính phủ cho biết ưu tiên trước mắt là “thể chế hóa” các sáng kiến thông qua việc tổ chức hội nghị nói trên.

Trong nhiều thập kỷ qua, các bên liên quan liên tục kêu gọi ban hành một đạo luật người cao tuổi mang tính lập trình dài hạn, tương tự như trong lĩnh vực quốc phòng, nhằm ứng phó hiệu quả với xu hướng già hóa. Tuy nhiên, dự luật này đã không được thông qua trong nhiệm kỳ của Tổng thống Emmanuel Macron, chủ yếu do những vướng mắc về tài chính.

Trước đó, một kế hoạch người cao tuổi dự kiến được công bố vào ngày 12/2 nhằm đưa ra các giải pháp hỗ trợ những người già mất khả năng tự chủ và đề xuất các phương án tài chính. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hoãn vô thời hạn sau khi bà Charlotte Parmentier-Lecocq-người phụ trách hồ sơ này trong chính phủ rời nhiệm sở.

Việc trì hoãn nói trên đã vấp phải sự chỉ trích của nhiều chuyên gia và tổ chức, đồng thời bị Cơ quan Bảo vệ quyền công dân Pháp đánh giá là “đáng lo ngại,” trong bối cảnh ngành chăm sóc đang thiếu sức hút và số lượng dân số già tiếp tục gia tăng nhanh chóng.

Theo các dự báo nhân khẩu học và dịch tễ học, số người cao tuổi mất khả năng tự chủ tại Pháp có thể đạt gần 4 triệu người vào năm 2050, so với hơn 2 triệu người năm 2015.

Cơ quan Nghiên cứu, Đánh giá và Thống kê (DREES) ước tính Pháp sẽ cần thêm từ 150.000 đến 200.000 lao động để đáp ứng nhu cầu chăm sóc cơ bản cho nhóm đối tượng này vào năm 2050./.

