Việt Nam lần đầu tham gia triển lãm nghệ thuật tại Italy

Ngày 19/4, theo thông tin từ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), từ tháng Năm đến tháng 11/2026, Việt Nam lần đầu tiên sẽ chính thức tham dự Triển lãm Nghệ thuật La Biennale di Venezia lần thứ 61 tại Venice-Italy (La 61. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia).

Theo đó, gian triển lãm của Việt Nam mang tên “Việt Nam: Nghệ thuật trong dòng chảy toàn cầu” (Vietnam: Art in a Global Flow), do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, quy tụ 10 nghệ sỹ Việt Nam gồm: Lê Nguyên Chính, Bùi Hữu Hùng, Đoàn Thị Thu Hương, Công Kim Hoa, Lê Hữu Hiếu, Nguyễn Trường Linh, Lê Hoàng Nguyên, Oanh Phi Phi, Triệu Khắc Tiến, Trịnh Tuân. Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm do giám tuyển Đỗ Tường Linh tuyển chọn.

Theo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, sự kiện Việt Nam tham gia triển lãm quốc tế tại Italy đánh dấu một cột mốc quan trọng, khẳng định sự hiện diện của nghệ thuật Việt Nam trên một trong những diễn đàn nghệ thuật đương đại uy tín và có ảnh hưởng hàng đầu thế giới.

Các nghệ sỹ tham gia triển lãm cùng khai thác sơn mài như chất liệu trung tâm, trong đó, mỗi nghệ sỹ tiếp cận sơn mài từ những góc độ riêng biệt, từ hội họa đến sắp đặt, từ kỹ thuật truyền thống đến các thử nghiệm mở rộng về không gian và cấu trúc. Với đặc trưng tạo hình qua nhiều lớp vật liệu cùng bảng màu giàu chiều sâu, các tác phẩm mở ra những trải nghiệm thị giác đa tầng, nơi hình ảnh, ánh sáng và chất liệu tương tác chặt chẽ.

Trong bối cảnh đó, sơn mài không chỉ được nhìn nhận như một kỹ thuật thủ công truyền thống, mà còn như một ngôn ngữ nghệ thuật giàu chiều sâu văn hóa, đồng thời linh hoạt thích ứng với các vấn đề đương đại. Đây là một thực hành sống động, phản ánh nhịp điệu tuần hoàn của đời sống và quá trình lao động nghệ thuật bền bỉ của người nghệ sỹ.

Không gian triển lãm đối thoại với chủ đề chung của Biennale năm nay, “In Minor Keys”- gợi liên tưởng đến những “cung thứ” trong âm nhạc, những tầng âm trầm lắng tựa tiếng vọng từ chiều sâu nội tại. Tinh thần này tương đồng với thực hành sơn mài: một quá trình lặp lại giữa bồi đắp và mài giũa, nơi sự kiên nhẫn và tinh tế tích tụ thành chiều sâu và sức lan tỏa lâu dài.

Đại diện Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cho biết lần đầu tiên góp mặt tại Biennale, triển lãm “Việt Nam: Nghệ thuật trong dòng chảy toàn cầu” không nhằm khẳng định vị thế bằng quy mô hay tuyên ngôn, mà mở ra một không gian nghệ thuật giàu tính đối thoại - một lời mời cùng lắng nghe những tiếng nói tinh tế, cùng chiêm nghiệm trong tĩnh lặng và suy ngẫm về khả năng nuôi dưỡng nguồn năng lượng sáng tạo bền bỉ trong một thế giới nghệ thuật đa chiều và không ngừng chuyển động./.

