Gần 100 nghệ sỹ Belarus sẽ đến biểu diễn tại Việt Nam

Theo thông tin từ Nhà hát Hồ Gươm ngày 19/4, gần 100 nghệ sỹ thuộc Nhà hát Opera và Ballet Quốc gia Belarus (Bolshoi Theatre of Belarus) sẽ đến Việt Nam biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) trong hai đêm 7-8/5/2026.

Các nghệ sỹ ballet, những giọng ca opera hàng đầu và những nhạc công xuất sắc của Nhà hát Opera và Ballet Quốc gia Belarus sẽ đến Việt Nam và biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Bella Belarus: Masterpieces of Opera and Ballet” (Bella Belarus: Những kiệt tác Opera và Ballet).

Chương trình nghệ thuật được xây dựng như “bức tranh toàn cảnh” giàu màu sắc, hội tụ những tinh hoa âm nhạc cổ điển châu Âu.

Trong chương trình, các nghệ sỹ sẽ biểu diễn những trích đoạn nổi tiếng từ các kiệt tác opera với những aria bất hủ như “Nessun dorma” (G. Puccini), “La donna è mobile” (G. Verdi), hay “Habanera” (G. Bizet)... cùng các trích đoạn ballet kinh điển như “Swan Lake” và “Don Quixote”...

Bên cạnh những tác phẩm quen thuộc với công chúng yêu nghệ thuật hàn lâm, chương trình còn giới thiệu các tiết mục mang dấu ấn riêng của Belarus, mang màu sắc Đông Âu như “The Grey Legend, Iryna’s aria” (Dmitri Smolsky); “Romance” (Georgy Sviridov), “O surdato 'nnammurato”; (nhạc: Enrico Canniol, lời: Aniello Califano)... góp phần tạo nên sự đa dạng và chiều sâu nghệ thuật.

Nhà hát Opera và Ballet Quốc gia Belarus là Nhà hát hàn lâm hàng đầu Belarus, là một trong những nhà hát lâu đời, được coi là biểu tượng văn hóa và là niềm tự hào của Belarus.

Được xây dựng năm 1933, Nhà hát nhanh chóng trở thành biểu tượng kiến trúc tiêu biểu của thủ đô Minsk.

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, nhà hát đã có nhiều thay đổi mang đến diện mạo hiện đại, được đánh giá là một trong những nhà hát tốt nhất châu Âu hiện nay.

Trong suốt 90 năm qua, Nhà hát Opera và Ballet Quốc gia Belarus không chỉ là nơi biểu diễn nghệ thuật, mà còn đóng vai trò như một thiết chế văn hóa, góp phần định hình bản sắc dân tộc thông qua việc lan tỏa các giá trị tinh thần và thẩm mỹ nghệ thuật.

Nhà hát hướng tới mục tiêu theo đuổi định hướng tôn vinh di sản nghệ thuật thế giới, phát triển nghệ thuật dân tộc, duy trì tiêu chuẩn nghệ thuật đỉnh cao và không ngừng cập nhật hơi thở đương đại.

Từ những ngày đầu, Nhà hát đã quy tụ các kiệt tác opera và ballet kinh điển thế giới, bên cạnh những tác phẩm mang đậm dấu ấn quốc gia. Cho đến nay, Nhà hát đã dàn dựng 141 vở opera và 96 vở ballet (không tính các lần phục dựng), bao gồm nhiều tác phẩm của các Nhà soạn nhạc vĩ đại như: Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Pyotr Tchaikovsky, Nikolai Rimsky-Korsakov, Georges Bizet… hay các ballet kinh điển gắn liền với tên tuổi những biên đạo huyền thoại như Marius Petipa hay Lev Ivanov.

Không chỉ dừng lại ở các tác phẩm quen thuộc, Nhà hát còn mạnh dạn đưa lên sân khấu nhiều vở opera hiếm khi được dàn dựng như Oresteia, Lady Macbeth of Mtsensk, War and Peace hay The Maid of Orleans, khẳng định chiều sâu học thuật và tư duy nghệ thuật tiên phong.

Trong nhiều thập kỷ qua, Bolshoi Theatre of Belarus ngày càng phát triển ở cả quy mô và hình thức thể hiện, với các đơn vị nghệ thuật trực thuộc như: Đoàn opera, đoàn ballet, dàn hợp xướng, dàn nhạc giao hưởng và cả studio sân khấu âm nhạc thiếu nhi. Không chỉ hoạt động trong nước, Bolshoi Theatre of Belarus còn là điểm hẹn của nhiều sự kiện quốc tế lớn, các nghệ sỹ của Nhà hát thường xuyên lưu diễn và hợp tác, góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa Belarus ra toàn cầu.

Chương trình nghệ thuật “Bella Belarus: Những kiệt tác Opera và Ballet” cùng sự hiện diện của gần 100 nghệ sỹ Belarus trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm, hứa hẹn sẽ là những đêm nghệ thuật đặc sắc, là dịp để khán giả có cơ hội thưởng thức nghệ thuật hàn lâm quốc tế ngay tại Việt Nam và tiếp cận gần hơn với những giá trị tinh hoa của opera và ballet thế giới, được trình diễn bởi một trong những nhà hát danh tiếng của khu vực Đông Âu./.

