Quảng Ninh: Khai mạc Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc

Tối 31/3, tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) chương trình Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc.

Liên hoan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức, quy tụ 27 đoàn tuyên truyền lưu động với hơn 900 nghệ sỹ, diễn viên, tuyên truyền viên đến từ 27 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đây là sự kiện văn hóa-chính trị có ý nghĩa sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong ý chí, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quốc Huy, Phó cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, Phó trưởng ban thường trực, Ban tổ chức Liên hoan nhấn mạnh: Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, tuyên truyền lưu động tiếp tục khẳng định lợi thế riêng với tính trực tiếp, linh hoạt, giàu cảm xúc và khả năng tiếp cận rộng khắp.

Sự kết hợp giữa nội dung chính trị và hình thức nghệ thuật đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Các hoạt động biểu diễn, lưu diễn phục vụ nhân dân tại cơ sở không chỉ mang tính nghệ thuật, còn là hình thức cổ động trực quan hiệu quả, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến gần hơn với người dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, để Liên hoan diễn ra thành công, tỉnh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm tốt công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và các yếu tố phục vụ nhân dân, du khách.

Các phương án tổ chức được triển khai đồng bộ, góp phần tạo không gian sự kiện an toàn, văn minh, thuận lợi cho các hoạt động diễn ra xuyên suốt. Đây cũng là dịp để Quảng Ninh thể hiện sự mến khách, quảng bá nét đẹp về văn hóa, mảnh đất, con người và các điểm du lịch nổi tiếng.

Tham dự Liên hoan, các nghệ sỹ, tuyên truyền viên cơ sở từ khắp ba miền có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường gắn kết giữa các vùng, miền; đồng thời mang đến cho nhân dân, du khách cơ hội trải nghiệm những sắc màu văn hóa đặc trưng của từng địa phương.

Tại đêm khai mạc, khán giả và người dân được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, các làn điệu dân ca, điệu múa cổ truyền đặc sắc từ mọi miền Tổ quốc, được dàn dựng công phu với sự hỗ trợ của công nghệ sân khấu mới. Những câu chuyện về khát vọng vươn lên của đất nước hay các tấm gương điển hình "người thật, việc thật" được chuyển tải nhẹ nhàng qua các tiết mục nghệ thuật gần gũi, dễ hiểu và đầy cảm xúc.

Điểm nổi bật của Liên hoan năm nay là cách thức tổ chức gắn chặt với đời sống cơ sở. Các hoạt động tuyên truyền không chỉ diễn ra tại sân khấu trung tâm mà được triển khai rộng khắp tại nhiều địa bàn trong tỉnh Quảng Ninh, từ đô thị đến miền núi, biên giới, hải đảo, qua đó đưa thông tin chính trị đến với người dân bằng hình thức nghệ thuật trực quan, sinh động, dễ tiếp cận, giàu cảm xúc.

Trong đó, hoạt động diễu hành xe tuyên truyền lưu động được kỳ vọng tạo điểm nhấn nổi bật, với các đoàn xe cổ động được trang trí đồng bộ, kết hợp âm thanh, hình ảnh và thông điệp tuyên truyền, mang đến không khí sôi động, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách.

Các chương trình tập trung vào những nội dung trọng tâm: Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh; truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc; phản ánh những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa đặc sắc của các địa phương; tôn vinh các mô hình mới, điển hình tiên tiến; lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Nhiều chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, ứng dụng công nghệ trong biểu diễn, góp phần nâng cao chất lượng nghệ thuật, tạo sức hấp dẫn và khả năng lan tỏa trong công chúng.

Với quy mô toàn quốc, nội dung phong phú, hình thức thể hiện đa dạng và cách tổ chức linh hoạt, Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc năm 2026 hứa hẹn tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa-chính trị sôi động, gần gũi, để lại dấu ấn sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Liên hoan diễn ra đến hết ngày 3/4/2026./.

