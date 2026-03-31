Giá vàng hồi phục mạnh trước diễn biến quốc tế phức tạp

Sáng 31/3, thị trường vàng trong nước ghi nhận đợt biến động mạnh khi giá vàng miếng SJC đồng loạt tăng 2,4 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng hồi phục mạnh trước diễn biến quốc tế phức tạp
Bản tin 60s ngày 31/3/2026 gồm những nội dung sau:

Giá vàng hồi phục mạnh trước diễn biến quốc tế phức tạp.

Xử lý vụ nữ ca sĩ mặc bikini ngâm mình “kém duyên” tại Giếng Tiên, Gia Lai.

Sai phạm nào khiến cựu Cục trưởng Hoàng Văn Thức bị khởi tố?

Hà Nội ghi nhận 17 ca Covid-19 mới, khuyến cáo nóng về biến thể "ve sầu".

Sức hút kỳ lạ của chương trình Táo Quân “trái mùa” vừa lên sóng.

“Mắt thần” di động Mỹ bị phá hủy, năng lực cảnh giới bị giáng đòn nặng.

Các nước tiếp tục điều chỉnh chiến lược năng lượng do xung đột Trung Đông.

Hàn Quốc đẩy mạnh các biện pháp “cai nghiện số”./.

