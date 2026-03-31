Nữ nhạc trưởng của Thế vận hội Olympic Paris sắp đến Việt Nam biểu diễn

Theo lời mời của Viện Pháp tại Việt Nam, nữ nhạc trưởng Zahia Ziouani sẽ có các buổi biểu diễn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng hai dàn nhạc giao hưởng hàng đầu của Việt Nam: Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO) và Dàn nhạc Giao hưởng Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO).

Dự kiến ngày 11/4 tại Hà Nội, Zahia Ziouani và dàn nhạc sẽ trình diễn tác phẩm của Joseph Haydn và Claude Debussy. Tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/4, các nghệ sỹ sẽ thể hiện bản “Hào khí Thăng Long” của nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng cùng tác phẩm của Ravel và Debussy.

Với phong cách chỉ huy nghiêm cẩn, giàu năng lượng nhưng đầy tinh tế, Zahia Ziouani để lại dấu ấn riêng nhờ khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ, tôn vinh cả di sản giao hưởng kinh điển lẫn âm nhạc Pháp trong hơi thở đương đại. Chuyến lưu diễn tại Việt Nam vì thế là một dịp đặc biệt để nghệ sỹ và công chúng cùng gặp gỡ, trao đổi và trải nghiệm âm nhạc như một ngôn ngữ sống động, phổ quát và gắn kết sâu sắc.

Là nữ nhạc trưởng người Pháp có uy tín trên trường quốc tế, Zahia Ziouani được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của đời sống âm nhạc giao hưởng đương đại của Pháp. (Ảnh: Patrick Fouque)

Nhân dịp này, Zahia Ziouani sẽ chia sẻ kinh nghiệm thông qua các lớp masterclass về chỉ huy dàn nhạc phối hợp cùng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tham gia các buổi giao lưu với công chúng sau những buổi chiếu phim "Divertimento" tại hai thành phố (ngày 8/4 tại Trường quốc tế Pháp Alexandre Yersin Hà Nội và ngày 15/4 tại Trường Marguerite Duras Thành phố Hồ Chí Minh), qua đó thúc đẩy đối thoại xoay quanh âm nhạc, hành trình nghệ thuật và vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực chỉ huy dàn nhạc.

Năm 1998, khi mới tròn 20 tuổi, Zahia Ziouani sáng lập Dàn nhạc Giao hưởng Divertimento và đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc. Trong suốt hơn 25 năm qua, dưới sự dẫn dắt của bà, Divertimento không ngừng phát triển và nhanh chóng trở thành một trong những dàn nhạc giao hưởng uy tín hàng đầu tại Pháp, đồng thời ghi dấu ấn trên trường quốc tế.

Năm 2007, Zahia Ziouani được bổ nhiệm làm nữ nhạc trưởng khách mời đầu tiên của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Algeria, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp quốc tế của bà. Bên cạnh đó, bà từng giữ vai trò Phó nhạc trưởng của Dàn nhạc Densités 93 và thường xuyên cộng tác với nhiều nghệ sỹ độc tấu danh tiếng tại các sân khấu lớn ở châu Âu và trên thế giới.

Một dấu son nổi bật trong sự nghiệp của Zahia Ziouani là việc bà chỉ huy dàn nhạc trong Lễ bế mạc Thế vận hội Olympic Paris 2024 tại sân vận động Stade de France. Sự kiện mang tầm vóc toàn cầu này đã đưa bà trở thành một trong số rất ít nữ nhạc trưởng trên thế giới đảm nhiệm vai trò chỉ huy giao hưởng trước hàng chục nghìn khán giả trực tiếp và đông đảo công chúng quốc tế.

Song hành với sự nghiệp chỉ huy, Zahia Ziouani theo đuổi một chiến lược dấn thân văn hóa-giáo dục dài hạn và có chiều sâu. Năm 2008, bà sáng lập Học viện Divertimento (Divertimento Academy) nhằm đào tạo các nhạc sỹ trẻ trong lĩnh vực biểu diễn dàn nhạc. Là Giám đốc của Liên hoan âm nhạc Classiq’ tại Stains, bà đồng thời triển khai nhiều chương trình đào tạo, hợp tác với các cơ sở giáo dục để góp phần dân chủ hóa âm nhạc giao hưởng. Hành trình nghệ thuật đầy cảm hứng ấy đã trở thành chất liệu cho bộ phim "Divertimento" (2023) của đạo diễn Marie-Castille Mention-Schaar, được công chúng và giới phê bình đánh giá cao như một biểu tượng của cơ hội bình đẳng và sự giải phóng con người thông qua âm nhạc.

Sự nghiệp âm nhạc của Zahia Ziouani đã được ghi nhận bằng nhiều huân chương cao quý của nước Cộng hòa Pháp, trong đó có Huân chương Công trạng Quốc gia (cấp Chỉ huy) và Huân chương Văn học và Nghệ thuật (cấp Sỹ quan và Hiệp sỹ)./.

