Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Thái Nguyên

HĐND tỉnh Thái Nguyên bầu ông Bùi Văn Lương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV; bầu ông Vương Quốc Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 30/3/2026, tại kỳ họp thứ I, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XV bầu đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí: Đỗ Đức Công, Trần Thị Lộc, Đồng Văn Lưu, Mai Thị Thúy Nga được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí: Nguyễn Linh, Nguyễn Thị Loan, Dương Văn Lượng, Nông Quang Nhất được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031./.

(TTXVN/Vietnam+)
