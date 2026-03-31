Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát đối với Ban thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Chiều 31/3, tại Trụ sở Chính phủ, Đoàn kiểm tra, giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 26.

Cùng dự hội nghị có: các Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; các Phó Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; các đồng chí Phó trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát và các đồng chí thành viên trong Đoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo và thảo luận nhằm bổ sung hoàn thiện và thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trong việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn, đánh giá cao Đoàn kiểm tra, giám sát số 26 đã phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, bám sát mục tiêu, yêu cầu của chương trình giám sát theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cho biết, trong quá trình kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ, cung cấp tài liệu, nội dung phục vụ Đoàn, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW và Chỉ thị số 46-CT/TW, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hàng trăm văn bản gồm các nghị quyết, chương trình hành động, chỉ thị, công điện, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đó, đã ban hành 133 văn bản để thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cùng với đó là các văn bản để triển khai thực hiện các Nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị, với quy trình khi có Nghị quyết của Đảng và được Quốc hội thể chế hóa thì Chính phủ có Nghị quyết về chương trình, hành động để triển khai.

Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính các cấp đã tổ chức khối lượng công việc khổng lồ, góp phần cho thành công rất tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đoàn kiểm tra, giám sát tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ bổ sung nội dung, cập nhật số liệu, hoàn thiện các báo cáo, với mục tiêu là phải đánh giá đúng bản chất; đặc biệt, công tác đánh giá phải nêu bật được quá trình triển khai và cuối cùng là kết quả thực hiện.

Tiếp thu các kiến nghị của Đoàn kiểm tra, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cùng với đánh giá thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW và Chỉ thị số 46-CT/TW, trong báo cáo kiểm tra, giám sát cần bổ sung đề xuất việc kiện toàn bộ máy tổ chức của Ban Thường vụ, Thường trực và các cơ quan giúp việc của Đảng ủy Chính phủ, cũng như vấn đề quản lý đảng viên, nhất là đảng viên của các doanh nghiệp Nhà nước tại cơ sở.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao công tác chuẩn bị, phối hợp hiệu quả của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan giúp việc của Đảng ủy Chính phủ trong suốt quá trình Đoàn kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra số 26 phát biểu.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, trong quá trình giám sát, Đoàn kiểm tra, giám sát nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; lãnh đạo triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bài bản, quyết liệt, hiệu quả.

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu Đoàn kiểm tra, giám sát số 26 tổng hợp, tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện báo cáo; yêu cầu Đoàn kiểm tra, giám sát, cũng như Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tiếp tục phối hợp, chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 chương trình kiểm tra với các nội dung về: việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan./.

