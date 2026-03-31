Lai Châu hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng hai con số

Ngày 31/3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất.

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI và báo cáo kết quả xác nhận 50 đại biểu trúng cử.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kết quả: Ông Lê Minh Ngân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Ông Lê Minh Ngân sinh năm 1969, quê tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị); trình độ: Thạc sỹ kinh tế, Cao cấp lý luận Chính trị. Ông từng là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị), Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Tháng 9/2025, theo Quyết định số 2283-QĐNS/TW ngày 30/8/2025 của Ban Bí thư, ông Lê Minh Ngân thôi giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 (diễn ra từ ngày 18-19/9/2025), ông Lê Minh Ngân được tín nhiệm, bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Lê Minh Ngân đã trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ông Lê Minh Ngân khẳng định, Lai Châu đang bước vào một nhiệm kỳ mới với những thuận lợi mới nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Để hiện thực hóa mục tiêu đưa Lai Châu phát triển nhanh, xanh, bền vững, đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tập trung ban hành các cơ chế, chính sách đột phá nhằm khơi thông mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực từ đất đai, tài nguyên từ khu vực tư nhân và hợp tác công tư; ưu tiên xây dựng các Nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa, kinh tế dược liệu, du lịch sinh thái và năng lượng tái tạo.

Đồng thời, Hội đồng Nhân dân tỉnh rà soát sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ kịp thời những cơ chế, chính sách không còn phù hợp gây cản trở cho phát triển; nâng cao chất lượng giám sát, chuyển mạnh từ phát hiện vấn đề sang thúc đẩy giải quyết vấn đề.

Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ sẽ đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm.

Ngay sau kỳ họp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để sớm ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo chính quyền các cấp đi vào hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ.

Đồng thời, Hội đồng Nhân dân tỉnh đẩy mạnh xây dựng mô hình "Hội đồng nhân dân số", ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp nhận và xử lý kiến nghị, tổ chức các kỳ họp trực tuyến, thu hẹp khoảng cách giữa cơ quan dân cử với nhân dân, giúp cử tri có thể đóng góp ý kiến, giám sát và đồng hành cùng chính quyền mọi lúc, mọi nơi…

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu các chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Cụ thể, bà Tẩn Thị Quế (Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XV) tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XVI.

Các đại biểu đã bầu ông Hà Quang Trung (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh) giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Các ông: Tống Thanh Hải, Hà Trọng Hải, Nguyễn Sỹ Cảnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ông Hà Quang Trung sinh năm 1976; quê xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh doanh và Quản lý; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên; Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Theo Quyết định số 2524-QĐNS/TW, ngày 14/11/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Hà Quang Trung (Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên) thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 19/11/2025, ông Hà Quang Trung được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 Hội đồng Nhân dân đã bầu 14 Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh; Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, ông Hà Quang Trung khẳng định, tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ bám sát các Nghị quyết của Đảng, Tỉnh ủy, phát huy tối đa tiềm năng, phấn đưa Lai Châu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển văn hóa - xã hội, đẩy mạnh nâng cao hiệu quả kinh tế; xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, tháo gỡ các khó khăn tạo môi trường đầu tư…

Tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh đoàn kết, phát huy vai trò của người đứng đầu dám nghĩ, dám làm dám chịu trách nhiệm, điều hành công việc khoa học, sát thực tiễn, lấy kết quả cụ thể làm thước đo đánh giá./.

