Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 30/3/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031đã bầu đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Từ Thái Giang, Đỗ Thái Phong và Phúc Bình Niê Kdăm.
Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Hồ Thị Nguyên Thảo, Nguyễn Thiên Văn, Trương Công Thái, và Đào Mỹ./.