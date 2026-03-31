Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 30/3/2026, tại kỳ họp thứ I, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã bầu đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Nguyễn Đài Thy, Đặng Thị Ngọc Mai, Nguyễn Hồng Sơn.
Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Minh Lâm, Đoàn Trung Kiên, Phạm Tấn Hòa, Huỳnh Văn Sơn./.