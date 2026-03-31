Lan tỏa thông điệp xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển

Ngày 31/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10.

Diễn ra từ ngày 18-19/3 tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đồng chủ trì, Giao lưu lần thứ 10 được tổ chức thành công trên tất cả các mặt, từ xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung, lễ tân, trang trí, khánh tiết, bảo đảm an ninh an toàn, truyền thông, công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị của Việt Nam và với phía Trung Quốc.

Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ các lần giao lưu trước, Giao lưu lần thứ 10 được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Các nội dung hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu đều tạo được điểm nhấn, để lại ấn tượng tốt đẹp với hai đoàn đại biểu, thu hút sự quan tâm, lan tỏa tinh thần hữu nghị, với sự tham gia của đông đảo nhân dân khu vực biên giới trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Nội dung của Giao lưu thể hiện đúng tầm mức, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thông qua Giao lưu, xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa lực lượng quản lý biên giới hai bên, cùng chung tay giải quyết các vấn đề nảy sinh ở khu vực biên giới trên tinh thần hữu nghị, hợp tác, đồng thuận.

Tại hội nghị, đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã phát biểu tham luận, rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành trước và trong giao lưu; đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng trong các lần giao lưu tiếp theo.

Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 thành công tốt đẹp, nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc, để lại nhiều dấu ấn, dư âm tích cực.

Giao lưu là sự tiếp nối ý nghĩa của Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tổ chức tại Việt Nam. Qua đó, thể hiện vai trò tích cực, chủ động của hai Bộ Quốc phòng trong triển khai nghị quyết chung của lãnh đạo hai Đảng, nội dung hợp tác của hai Bộ Quốc phòng.

Biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và địa phương đã tích cực tham gia công tác chuẩn bị, luyện tập các phương án và tổ chức Giao lưu với tinh thần trách nhiệm cao, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho biết, tuy Giao lưu lần thứ 10 có thời gian chuẩn bị ngắn và rất gấp, song công tác chuẩn bị, tổ chức đã được tiến hành công phu, đi vào chiều sâu, thực chất, làm nổi bật chủ đề “Nhìn lại quá khứ, hướng tới tương lai”, với phương châm sáng tạo, thực chất, hiệu quả, tiết kiệm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề xuất các hình thức, nội dung mới làm phong phú chương trình giao lưu tiếp theo.

Trải qua 12 năm với 10 lần tổ chức, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành một trong những mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới, là sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, có ý nghĩa nổi bật, góp phần vun đắp quan hệ hợp tác và tình hữu nghị Việt-Trung.

Qua mỗi lần tổ chức, Giao lưu phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, quy mô và thành phần hoạt động, thật sự góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Nhân dịp này, Ban tổ chức công bố Quyết định khen thưởng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức và tham gia Giao lưu lần thứ 10.

Tại Hội nghị, đại diện các tập thể, cá nhân đã được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng./.

