Việt Nam và Pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác qua kênh Đảng

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 30/3, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Paris, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đã tiếp và làm việc với đồng chí Taylan Coskun, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp (PCF), phụ trách quan hệ với Việt Nam.

Trong không khí thân tình và cởi mở, hai bên đã trao đổi sâu rộng các biện pháp nhằm củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, cũng như đóng góp vào quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Pháp.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Taylan Coskun vừa trúng cử Ủy viên Hội đồng thành phố Montreuil; đồng thời hoan nghênh những kết quả tích cực của PCF trong cuộc bầu cử địa phương tháng 3/2026.

Đại sứ khẳng định việc Bí thư toàn quốc PCF Fabien Roussel tái đắc cử ngay tại vòng một cùng thắng lợi của PCF tại các địa bàn trọng yếu là minh chứng rõ nét cho uy tín, sức mạnh nội tại và sự ủng hộ vững chắc của quần chúng nhân dân đối với đảng này.

Chia sẻ về định hướng công tác, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh trọng tâm nhiệm kỳ là triển khai hiệu quả Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước. Trong đó, ưu tiên thúc đẩy các lĩnh vực mũi nhọn như quốc phòng-an ninh, chuyển đổi năng lượng và phát triển hạ tầng giao thông.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải và đồng chí Taylan Coskun, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp (PCF), phụ trách quan hệ với Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân dịp này, Đại sứ đề nghị PCF tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm và thu thập các tư liệu, hiện vật lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các lãnh đạo tiền bối của Việt Nam trong thời gian hoạt động cách mạng tại Pháp.

Trân trọng cảm ơn những đánh giá tốt đẹp của Đại sứ, đồng chí Taylan Coskun khẳng định PCF luôn đặc biệt coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam. Đồng chí cam kết trên cương vị của mình sẽ nỗ lực hết sức để vun đắp tình đoàn kết giữa hai bên ngày càng sâu sắc và hiệu quả.

Thông tin về kế hoạch thời gian tới, đồng chí Taylan Coskun cho biết PCF đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc vào đầu tháng 7/2026 và lên kế hoạch trao đổi đoàn nhằm tiếp xúc giữa hai Đảng.

Về việc thu thập tư liệu lịch sử, đồng chí Taylan Coskun hoàn toàn nhất trí và đề nghị hai bên sớm xây dựng cơ chế trao đổi cụ thể để triển khai công tác này một cách khoa học và đạt kết quả cao./.

Triển lãm ảnh “Việt Nam - Đất nước - Con người” tại Pháp Diễn ra đến hết ngày 10/4, triển lãm giới thiệu 45 tác phẩm của phóng viên ảnh Lê Văn Minh, Trưởng đại diện Báo ảnh Việt Nam thuộc Thông tấn xã Việt Nam tại khu vực phía Nam.