Tăng cường hợp tác Việt Nam-Hy Lạp trong lĩnh vực lao động

Ngày 30/3, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương đã có cuộc gặp và làm việc với Bộ trưởng Di trú và Tị nạn Hy Lạp Athanasios Plevris để trao đổi về hợp tác lao động giữa hai nước.

Cùng tham dự cuộc họp có Tổng Thư ký chính sách di cư Konstantina Ioa Papakosta và các quan chức phụ trách hợp tác với Việt Nam trong Bộ Di trú và Tị nạn Hy Lạp.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, tại cuộc gặp, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương cho biết Việt Nam mong muốn sớm ký bản ghi nhớ về hợp tác lao động giữa hai nước nhằm tạo khuôn khổ cho quá trình hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi cũng như bảo đảm quyền lợi cho người lao động, phù hợp với pháp luật hai bên.

Bên cạnh đó, Đại sứ cũng đã trao đổi thông tin về tình hình hợp tác quốc tế lao động của Việt Nam nói chung và với châu Âu, Hy Lạp nói riêng.

Theo số liệu thống kê, hiện có gần 1.500 lao động Việt Nam đang được cấp phép lao động tại Hy Lạp, bao gồm lao động thời vụ và lao động dài hạn. Các lao động Việt Nam được các nhà tuyển dụng Hy Lạp đánh giá là cần cù, thông minh và có khả năng thích ứng cao.

Điều này được khẳng định qua các ý kiến tại Hội thảo về Hợp tác lao động Việt Nam-Hy Lạp do Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với đối tác Hy Lạp tổ chức tại Athens hồi tháng 12/2025.

Sự tham gia của 130 đại biểu Hy Lạp đại diện cho các doanh nghiệp tuyển dụng, hiệp hội ngành nghề và các doanh nghiệp sử dụng lao động… cho thấy sự quan tâm của Hy Lạp đối với lao động Việt Nam.

Về phần mình, chào mừng Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đến thăm và làm việc tại Bộ Di trú và Tị nạn Hy Lạp, Bộ trưởng Athanasios Plevris cho biết Hy Lạp mong muốn tăng cường hợp tác và ký thỏa thuận hợp tác lao động với các nước, trong đó có Việt Nam, nhằm đưa lao động nước ngoài vào Hy Lạp làm việc một cách hợp pháp, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước.

Theo Bộ trưởng Athanasios Plevris, lao động Việt Nam được đánh giá tốt về năng lực, chăm chỉ và ít nảy sinh vấn đề phức tạp.

Trong thời gian tới, các chuyên gia của hai nước sẽ nối lại đàm phán và trao đổi về các nội dung chi tiết, phù hợp với pháp luật hiện hành của mỗi bên, đồng thời sớm thống nhất dự thảo để tiến hành ký kết bản ghi nhớ.

Theo thông tin sở tại, Hy Lạp cần khoảng 100.000 lao động nước ngoài mỗi năm. Những nước đang có nhiều lao động làm việc tại Hy Lạp gồm Romania, Albania, Ukraine, Ai Cập, Pakistan, Bangladesh, Ấn Độ, Philippines, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam…

Trong số các nước này, Hy Lạp đã ký bản ghi nhớ với Bangladesh và Ai Cập, và đang đàm phán với một số nước, trong đó có Việt Nam./.

