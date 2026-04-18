Hàn Quốc sử dụng tuyến đường Biển Đỏ thay thế eo biển Hormuz

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong bối cảnh tuyến vận tải năng lượng huyết mạch qua eo biển Hormuz bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông, lần đầu tiên một tàu chở dầu mang cờ Hàn Quốc đã đi qua tuyến thay thế là Biển Đỏ, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng.

Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc ngày 18/4 cho biết một tàu chở dầu đã chất hàng tại cảng Yanbu, nằm trên bờ Biển Đỏ phía Tây Saudi Arabia và đã rời khu vực an toàn trong ngày 17/4.

Với đặc thù là tàu chở dầu siêu lớn (VLCC), mỗi chuyến tàu có thể vận chuyển khoảng 2 triệu thùng, tương đương gần mức tiêu thụ dầu một ngày của Hàn Quốc (khoảng 2,8 triệu thùng).

Lô hàng này nằm trong kế hoạch xuất khẩu khoảng 50 triệu thùng dầu của Saudi Arabia sang Hàn Quốc trong giai đoạn tháng 4-5.

Hiện Hàn Quốc duy trì nhập khẩu khoảng 28 triệu thùng dầu mỗi tháng từ quốc gia Trung Đông này, cho thấy mức độ phụ thuộc cao vào nguồn cung khu vực Vùng Vịnh.

Trong bối cảnh đó, tuyến Biển Đỏ đang nổi lên như một phương án thay thế chiến lược cho Hormuz.

Cụ thể, dầu thô từ các mỏ phía Đông Saudi Arabia được vận chuyển qua hệ thống đường ống dài khoảng 1.200km sang cảng Yanbu, sau đó đi qua Biển Đỏ và kênh đào Suez để tiếp cận các thị trường châu Á và châu Âu. Mô hình này cho phép giảm phụ thuộc vào tuyến Hormuz, nơi chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu vận chuyển toàn cầu.

Tuy nhiên, Biển Đỏ không phải là lựa chọn hoàn toàn an toàn. Khu vực này đã chứng kiến hàng chục vụ tấn công tàu thuyền kể từ năm 2023, liên quan đến lực lượng Houthi tại Yemen. Do đó, Chính phủ Hàn Quốc từng khuyến cáo hạn chế khai thác tuyến đường này vì rủi ro an ninh cao.

Dù vậy, áp lực đảm bảo nguồn cung đã khiến Seoul phải điều chỉnh cách tiếp cận.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trước đó nhấn mạnh không thể từ bỏ tuyến vận chuyển chỉ vì rủi ro, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng trong nước duy trì ở mức cao. Sau chỉ đạo này, phương án sử dụng Biển Đỏ như tuyến vận chuyển thay thế đã được thúc đẩy triển khai.

Việc mở lại các tuyến vận chuyển thay thế như Biển Đỏ không chỉ giúp Hàn Quốc duy trì ổn định nguồn cung ngắn hạn, mà còn phản ánh xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Trong dài hạn, điều này có thể thúc đẩy các quốc gia tiêu thụ lớn đa dạng hóa tuyến vận tải, giảm thiểu rủi ro địa chính trị tập trung tại các điểm nghẽn chiến lược như eo biển Hormuz./.

