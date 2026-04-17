Tổng thống Liban kêu gọi đoàn kết khi đàm phán bước vào “thời khắc quyết định”

Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời với Israel vừa có hiệu lực, Tổng thống Liban Joseph Aoun cảnh báo tiến trình đàm phán giữa nước này và Israel đang bước vào giai đoạn “nhạy cảm và mang tính quyết định,” đòi hỏi một lập trường thống nhất từ toàn bộ hệ thống chính trị trong nước.

Phát biểu trong cuộc gặp với các nghị sỹ tại Beirut ngày 17/4, ông Aoun nhấn mạnh đây là thời điểm then chốt, cần sự đồng thuận quốc gia nhằm xử lý hàng loạt vấn đề cốt lõi, bao gồm củng cố lệnh ngừng bắn, đảm bảo quân đội Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ phía Nam đang chiếm đóng, thúc đẩy trao trả tù nhân và giải quyết các tranh chấp biên giới còn tồn đọng.

Theo Tổng thống Aoun, lệnh ngừng bắn - vốn nhận được sự ủng hộ cả trong nước lẫn quốc tế - chính là “cánh cửa” quan trọng để tiến trình đàm phán tiếp tục được duy trì và mở rộng.

Ông cũng cho biết quân đội Liban sẽ đóng vai trò trung tâm trong giai đoạn hậu xung đột, bao gồm triển khai lực lượng tới khu vực biên giới phía Nam được quốc tế công nhận, chấm dứt sự hiện diện của các nhóm vũ trang và tạo điều kiện an toàn cho người dân trở về.

Lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Liban chính thức có hiệu lực từ nửa đêm 16/4 (theo giờ địa phương), sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thỏa thuận này nhằm chấm dứt hơn 1 tháng leo thang bạo lực giữa Israel và lực lượng Hezbollah, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, thực tế trên thực địa cho thấy hòa bình vẫn còn mong manh. Trước thời điểm ngừng bắn chỉ vài phút, các cuộc không kích của Israel vào thành phố Tyre ở miền Nam Liban đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và phá hủy nhiều khu dân cư. Dù vậy, hàng nghìn người dân phải sơ tán vẫn đổ về miền Nam với hy vọng được trở lại nhà cửa, bất chấp những cảnh báo an ninh.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định chiến dịch quân sự nhằm vào Hezbollah “chưa hoàn tất,” đồng thời cho biết Israel sẽ tiếp tục duy trì một “vùng an ninh” rộng khoảng 10 km dọc biên giới. Ông cũng cảnh báo nếu giao tranh tái diễn, những người dân quay trở lại khu vực này có thể buộc phải sơ tán một lần nữa.

Trong khi đó, lực lượng Hezbollah tuyên bố sẵn sàng phản ứng nếu Israel vi phạm thỏa thuận. Những diễn biến này cho thấy nguy cơ xung đột tái bùng phát vẫn hiện hữu, dù các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy mạnh mẽ./.

