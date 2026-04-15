Tổng thống Pezeshkian: Mọi nỗ lực buộc Iran phải đầu hàng đều chắc chắn thất bại

Ngày 15/4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định mọi nỗ lực nhằm buộc Iran phải đầu hàng đều “chắc chắn thất bại," trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ và Israel tiếp tục gia tăng sau xung đột kéo dài.

Phát biểu tại cuộc gặp với đội ngũ nhân viên y tế tiền viện ở Tehran, ông Pezeshkian nhấn mạnh Iran không tìm kiếm chiến tranh hay bất ổn, mà luôn theo đuổi đối thoại và hợp tác mang tính xây dựng với các quốc gia khác.

Tuy nhiên, ông chỉ trích một số nước áp dụng “tiêu chuẩn kép” trong hệ thống quốc tế, đồng thời cho rằng mọi hành động quân sự nhằm vào quốc gia khác đều vi phạm các nguyên tắc toàn cầu đã được thiết lập.

Nhà lãnh đạo Iran cũng lên án chiến dịch quân sự kéo dài 40 ngày của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, bắt đầu từ ngày 28/2, khiến hàng nghìn người thiệt mạng, trong đó có cố Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng nhiều chỉ huy quân sự cấp cao. Ông cho rằng việc tấn công vào dân thường và các cơ sở thiết yếu như trường học, bệnh viện là không thể biện minh theo luật pháp quốc tế và các nguyên tắc nhân đạo.

Sau các đợt không kích, Iran đã tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel và các mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông. Một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Iran và Mỹ có hiệu lực từ ngày 8/4, song các cuộc đàm phán sau đó tại Islamabad (Pakistan) đã không đạt được thỏa thuận nào.

Trong diễn biến liên quan, quân đội Iran cùng ngày cảnh báo sẽ phong tỏa các tuyến hàng hải chiến lược nếu Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân.

Theo truyền hình nhà nước Iran, người đứng đầu trung tâm chỉ huy quân sự nước này, ông Ali Abdollahi, tuyên bố nếu Washington tiếp tục gây mất an ninh đối với tàu thương mại và tàu chở dầu của Iran, điều này sẽ bị coi là bước dọn đường cho việc vi phạm lệnh ngừng bắn.

Ông nhấn mạnh lực lượng vũ trang Iran “sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động xuất nhập khẩu nào tiếp diễn” tại Vịnh Persian, Biển Oman và Biển Đỏ trong trường hợp căng thẳng leo thang.

Hôm 12/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp đặt phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz sau khi các cuộc đàm phán với Iran không đạt kết quả, đồng thời chỉ đạo hải quân chặn các tàu thuyền trả phí cho Iran khi đi qua tuyến đường biển chiến lược này - nơi từng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới trước khi xung đột bùng phát

Bất chấp các biện pháp phong tỏa, truyền thông Iran cho biết một siêu tàu chở dầu của nước này - nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, vẫn đi qua eo biển Hormuz trong ngày 15/4 và tiến vào lãnh hải Iran, với hệ thống nhận dạng tự động được bật. Con tàu này được cho là có khả năng chở tới 2 triệu thùng dầu thô.

Cùng ngày, một tàu chở hàng rời vận chuyển lương thực cũng đã đi qua eo biển Hormuz an toàn và đang hướng tới cảng Imam Khomeini của Iran./.

Mỹ chặn hoàn toàn hoạt động thương mại đường biển của Iran Ngày 14/4, quân đội Mỹ tuyên bố lực lượng nước này đã chặn hoàn toàn hoạt động thương mại kinh tế ra vào Iran bằng đường biển trong chưa đầy 36 giờ kể từ khi triển khai lệnh phong tỏa.