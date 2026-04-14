Xung đột tại Trung Đông: Đàm phán mới Mỹ-Iran có thể diễn ra vào cuối tuần này

Các nguồn tin mới nhất ngày 14/4 cho biết các nhóm đàm phán của Mỹ và Iran có thể nối lại đối thoại ngay trong tuần này, sau khi vòng tiếp xúc trực tiếp lần đầu tiên kết thúc mà không đạt được đột phá.

Islamabad và Geneva đang được cân nhắc là những địa điểm tiềm năng cho vòng đàm phán tiếp theo, trong bối cảnh các bên tiếp tục tìm kiếm khuôn khổ phù hợp để duy trì trao đổi.

Diễn biến mới nhất cho thấy tiến trình ngoại giao vẫn đang được thúc đẩy trên nhiều kênh, với mục tiêu tìm kiếm giải pháp hòa bình thông qua thương lượng và thỏa hiệp.

Theo Pakistan, quốc gia đưa ra đề xuất trên cùng nỗ lực của một số nước trong khu vực, những khác biệt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran vẫn là nội dung trọng tâm trong đàm phán.

Trong khi phía Mỹ đề nghị các biện pháp hạn chế làm giàu urani, Iran mong muốn được giải tỏa các nguồn tài chính bị đóng băng và nới lỏng trừng phạt.

Dù còn tồn tại cách biệt, các nguồn tin cho rằng tiến trình thương lượng vẫn đang diễn ra, với các bên tiếp tục trao đổi về những phương án dung hòa lợi ích.

Một nguồn tin khu vực nhận định rằng tiến trình này “chưa rơi vào bế tắc hoàn toàn” và vẫn còn dư địa cho thương lượng, phản ánh cách tiếp cận linh hoạt và thực tế của các bên liên quan.

Nguồn tin giấu tên cho biết: "Chúng tôi đang nỗ lực để đưa cả hai bên trở lại bàn đàm phán cũng như gia hạn thêm lệnh ngừng bắn để các bên có thêm thời gian thương thảo."

Washington và Tehran đã tiến hành các cuộc đàm phán tại Islamabad vào cuối tuần qua và mặc dù không đạt được thỏa thuận, các cuộc gặp trực tiếp này đã tạo nền tảng cho tiến trình đối thoại tiếp theo.

Các phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Tổng thống Donald Trump cho thấy các kênh liên lạc vẫn được duy trì, góp phần củng cố kỳ vọng về khả năng tiếp tục đối thoại.

Phó Tổng thống Mỹ nhận định các cuộc trao đổi “đã có một số tiến triển”, trong khi Tổng thống Mỹ nói rằng "phía bên kia" đã chủ động liên hệ và bày tỏ mong muốn hướng tới một thỏa thuận.

Song song với các nỗ lực trung gian của Pakistan, các bên quốc tế cũng tiếp tục kêu gọi thúc đẩy giải pháp ngoại giao.

Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nhận định Trung Quốc có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm các biện pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột và góp phần vào ổn định, hòa bình.

Ông Pedro Sanchez nhấn mạnh rằng những quốc gia duy trì đối thoại và không trực tiếp tham gia xung đột không chỉ được hoan nghênh mà còn “rất cần thiết” cho các nỗ lực hòa giải.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tôn trọng chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia trong khu vực, đồng thời đề cao vai trò của luật pháp quốc tế và các nguyên tắc chung sống hòa bình trong xử lý bất đồng.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí về sự cần thiết tăng cường hợp tác và đối thoại đa phương, cũng như thúc đẩy một trật tự quốc tế theo hướng bao trùm, đại diện và phù hợp hơn với thực tế đa cực, đồng thời tránh các xu hướng đối đầu và chia tách./.

