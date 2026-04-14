Liên hợp quốc kêu gọi Mỹ và Iran tiếp tục đàm phán theo hướng xây dựng

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc đàm phán theo hướng xây dựng, coi đây là con đường cần thiết nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài.

Trong thông điệp được đưa ra ngày 13/4, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, cho biết dù các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tổ chức tại Islamabad (Pakistan) chưa đạt được thỏa thuận, song tiến trình đối thoại cho thấy sự nghiêm túc trong tiếp cận và là bước đi tích cực hướng tới nối lại đối thoại.

Theo người phát ngôn này, với những khác biệt sâu sắc, việc đạt được thỏa thuận không thể diễn ra trong thời gian ngắn, do đó các bên cần duy trì đối thoại một cách xây dựng.

Ông Dujarric cũng nhấn mạnh không có giải pháp quân sự cho xung đột hiện nay, đồng thời kêu gọi duy trì lệnh ngừng bắn và chấm dứt mọi hành vi vi phạm.

Ông nêu rõ Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng hối thúc các bên liên quan tôn trọng quyền tự do hàng hải, trong đó có khu vực eo biển Hormuz, phù hợp với luật pháp quốc tế. Những gián đoạn trong hoạt động thương mại qua tuyến hàng hải này đang gây tác động lan rộng, làm gia tăng bất ổn kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực.

Ông Dujarric cho biết sự gián đoạn nguồn cung phân bón và các nguyên liệu đầu vào càng làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực đối với hàng triệu người dễ bị tổn thương trên toàn thế giới, đồng thời làm tăng chi phí sinh hoạt do ảnh hưởng từ sự gián đoạn nhiên liệu, vận chuyển và chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, cùng ngày, tạp chí The Atlantic dẫn một nguồn tin từ Tehran cho biết vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran có thể sẽ diễn ra tại Pakistan vào ngày 16/4 tới.

Trước đó, hai nước đã tiến hành đàm phán tại Islamabad vào ngày 11/4 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Tehran. Tuy nhiên, sáng 12/4, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết hai bên đã không đạt được thỏa thuận sau cuộc thương lượng kéo dài và phái đoàn Mỹ đã về nước.

Sau khi đàm phán đổ vỡ, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, đồng thời ra lệnh cho Hải quân nước này truy tìm và ngăn chặn các tàu trả phí lưu thông cho Iran khi đi qua tuyến hàng hải này. Tổng thống Trump xác nhận biện pháp này đã chính thức có hiệu lực từ 14h00 GMT ngày 13/4 (tức 21h00 cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Cũng trong ngày 13/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi, trao đổi về tình hình khu vực và tiến trình đàm phán gần đây giữa Iran và Mỹ.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết người đứng đầu ngành ngoại giao Iran đã thông báo cho ông Lavrov chi tiết các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ diễn ra vào cuối tuần qua tại Islamabad.

Nga hoan nghênh việc các bên duy trì nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp nhằm giải quyết tận gốc nguyên nhân xung đột và đạt được sự ổn định lâu dài trong khu vực, đồng thời tôn trọng các lợi ích chính đáng của Iran và các nước láng giềng.

Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh sự cần thiết ngăn chặn nguy cơ tái bùng phát xung đột vũ trang, đồng thời tái khẳng định Nga sẵn sàng đóng góp vào việc thúc đẩy giải pháp hòa bình, trên cơ sở đối thoại và thông qua các biện pháp hòa bình.

Ông Lavrov nhắc lại sáng kiến của Nga về việc xây dựng một khái niệm an ninh cho Vùng Vịnh với sự tham gia của tất cả các quốc gia ven biển, cũng như sự hỗ trợ của các quốc gia ngoài khu vực có thể tác động tích cực đến quá trình đàm phán./.

Mỹ đẩy mạnh động thái quân sự sau khi đàm phán với Iran đổ vỡ Truyền thông Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc phương án không kích giới hạn nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Iran sau khi đàm phán đổ vỡ.