Đàm phán Mỹ–Iran bế tắc, chưa tìm được lối ra cho xung đột

Đàm phán Mỹ–Iran tại Pakistan kết thúc mà không đạt được thỏa thuận. Bất đồng sâu sắc khiến xung đột tiếp diễn, đe dọa lệnh ngừng bắn mong manh và làm gia tăng lo ngại leo thang khu vực.

Dương Linh
Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, Pakistan đã kết thúc vào rạng sáng 12/4 mà không đạt được thỏa thuận, sau hơn 20 giờ thương lượng liên tục. Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu cho biết hai bên đã trao đổi nhiều nội dung, song vẫn tồn tại bất đồng sâu sắc, đặc biệt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và các điều kiện đảm bảo an ninh khu vực.

Phía Mỹ khẳng định đã đưa ra đề xuất “cuối cùng”, trong khi Iran không chấp nhận các điều khoản then chốt. Việc không đạt được đồng thuận khiến triển vọng kéo dài lệnh ngừng bắn trở nên bấp bênh, trong bối cảnh xung đột đã bước sang tuần thứ 7 và tiếp tục gây lo ngại về nguy cơ leo thang trong khu vực./.

