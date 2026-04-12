Đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt thỏa thuận

Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad (Pakistan) đã kết thúc vào rạng sáng 12/4, sau 21 giờ làm việc mà không đạt được thỏa thuận, trong bối cảnh hai bên vẫn tồn tại nhiều bất đồng cốt lõi.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington đã đưa ra “đề xuất cuối cùng và tốt nhất” trước khi rời bàn đàm phán.

Phát biểu với báo giới, ông Vance nói: “Chúng tôi rời đi với một đề xuất rất đơn giản… đó là đề xuất cuối cùng và tốt nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chờ xem phía Iran có chấp nhận hay không.”

Theo Phó Tổng thống Vance, Iran đã từ chối các điều kiện của Mỹ, trong đó yêu cầu then chốt là Tehran phải cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, cũng như không theo đuổi các năng lực cho phép nhanh chóng đạt được loại vũ khí này.

Ông Vance nhấn mạnh đây là mục tiêu cốt lõi của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tiến trình đàm phán và việc không đạt được thỏa thuận là “tin xấu” đối với Iran nhiều hơn là đối với Mỹ.

Đây là vòng đàm phán trực tiếp thứ ba giữa hai nước, diễn ra chỉ vài ngày sau khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài 2 tuần được công bố. Các cuộc thương lượng được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh xung đột đã bước sang tuần thứ bảy.

Trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết nội dung đàm phán tập trung vào nhiều vấn đề then chốt, bao gồm eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân, dỡ bỏ trừng phạt, bồi thường chiến tranh và chấm dứt xung đột trong khu vực.

Ông nhấn mạnh kết quả đàm phán phụ thuộc vào “thiện chí và sự nghiêm túc” của phía Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington tránh các yêu cầu “quá mức” và “không hợp pháp."

Trong quá trình thương lượng, hai bên cũng phối hợp với Pakistan nhằm tìm cách duy trì lệnh ngừng bắn vốn đang bị đe dọa bởi bất đồng sâu sắc, cũng như các diễn biến quân sự liên quan đến lực lượng Hezbollah tại Liban.

Một trong những điểm nghẽn lớn nhất là vấn đề eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu mỏ toàn cầu. Iran muốn duy trì ảnh hưởng đối với khu vực này, trong khi Mỹ yêu cầu khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải quốc tế.

Bên cạnh đó, Iran cũng đưa ra các “lằn ranh đỏ,” bao gồm yêu cầu bồi thường thiệt hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, dỡ bỏ trừng phạt và giải phóng tài sản bị phong tỏa. Trong khi đó, đề xuất của Mỹ tập trung vào việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.

Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, trong khi phía Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf đứng đầu. Đây được xem là cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao hiếm hoi giữa hai nước kể từ sau Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979.

Dù vòng đàm phán kết thúc mà chưa đạt kết quả, các nguồn tin cho biết một số nhóm kỹ thuật vẫn tiếp tục trao đổi./.

Mỹ-Iran có sự khác biệt quan điểm trong một số vấn đề quan trọng Một nguồn tin cấp cao của Iran cho biết Mỹ đã đồng ý giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran tại Qatar và một số ngân hàng nước ngoài khác nhưng phía Mỹ đã lập tức bác bỏ thông tin trên.