Các thánh địa Jerusalem mở cửa trở lại, hơn 100.000 tín đồ dự lễ cầu nguyện

Ngày 10/4, hơn 100.000 tín đồ Hồi giáo đã tham gia buổi cầu nguyện thứ Sáu tại Đền thờ Al-Aqsa, tọa lạc trên khu vực Núi Đền, sau khi địa điểm linh thiêng này được mở cửa trở lại một ngày trước đó.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran vừa được công bố, góp phần hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông.

Theo cơ quan Waqf Hồi giáo, tổ chức trực thuộc Jordan quản lý khu đền, đây là buổi cầu nguyện quy mô lớn đầu tiên diễn ra kể từ khi các thánh địa tại Jerusalem bị đóng cửa trong khoảng 40 ngày vì lý do an ninh.

Trước đó, chiến sự bùng phát sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28/2 đã khiến khu Phố Cổ trở thành điểm nóng khi Tehran phóng hàng trăm tên lửa trả đũa về phía Israel, trong đó có ít nhất 2 quả rơi xuống khu vực gần các địa điểm tôn giáo.

Trong thời gian giao tranh, chính quyền Israel áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, cấm tụ tập quá 50 người tại toàn bộ các thánh địa trong Phố Cổ, bao gồm Đền thờ Al-Aqsa, Bức tường Than khóc và Nhà thờ Mộ Thánh. Các địa điểm này chỉ được mở cửa trở lại từ ngày 9/4 sau khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Việc đóng cửa kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt tôn giáo. Tín đồ Hồi giáo không thể tiếp cận Al-Aqsa, thánh địa linh thiêng thứ ba của Hồi giáo, ngay cả trong tháng Ramadan. Trong khi đó, khu quảng trường Bức tường Than khóc, nơi linh thiêng nhất đối với người Do Thái, cũng gần như vắng bóng tín đồ trong dịp lễ Vượt qua.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy khuôn viên Al-Aqsa chật kín người tham dự. Nhiều tín đồ bày tỏ hy vọng nơi này sẽ không bị đóng cửa trở lại. Tuy nhiên, người Palestine từ Bờ Tây vẫn phải tuân thủ các hạn chế nghiêm ngặt của Israel, bao gồm quy định về độ tuổi và hạn ngạch giấy phép - những biện pháp được duy trì từ sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023.

Không chỉ với Hồi giáo, các thánh địa tại Jerusalem còn mang ý nghĩa thiêng liêng đối với cả Do Thái giáo và Kitô giáo. Núi Đền được người Do Thái tôn kính là vị trí lịch sử của 2 ngôi Đền cổ, trong khi người Hồi giáo gọi đây là khu Thánh địa Cao quý. Khu vực này từ lâu đã là điểm nóng dễ bùng phát xung đột.

Trong thời gian chiến sự, quyền tự do tín ngưỡng tại Jerusalem trở thành vấn đề gây tranh cãi. Trước khi đạt được lệnh ngừng bắn, các lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã đệ đơn lên tòa án tối cao yêu cầu nới lỏng hạn chế tụ tập. Sau đó, số người được phép tham gia tại các thánh địa được nâng từ 50 lên 100.

Ngoài Jerusalem, phần lớn các biện pháp khẩn cấp liên quan đến cuộc chiến với Iran đã được Israel dỡ bỏ. Tuy nhiên, khu vực biên giới phía Bắc giáp Liban vẫn duy trì tình trạng cảnh giác cao do giao tranh với lực lượng Hezbollah vẫn tiếp diễn./.

