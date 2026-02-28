Xung đột tại Trung Đông: Hamas kêu gọi các nước Arab và Hồi giáo đoàn kết

Phong trào Hamas ở Dải Gaza đã kêu gọi tăng cường đoàn kết trong thế giới Arab và Hồi giáo, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Trong tuyên bố ngày 28/2, Hamas bày tỏ đoàn kết với Iran và kêu gọi các nước Arab, Hồi giáo tăng cường phối hợp để ứng phó với những gì mà phong trào này cho là hành động làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Phong trào này cũng cho rằng Mỹ và Israel đang tìm cách tái định hình cục diện khu vực theo hướng có lợi cho Israel. Hamas đưa ra lời kêu gọi trên sau khi Iran tiến hành các hoạt động quân sự đáp trả vụ không kích của Mỹ và Israel nhằm vào nước này sáng cùng ngày.

Trong khi đó, phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) cho rằng Iran có quyền “tự vệ và răn đe” trước các cuộc tấn công.

PIJ là nhóm vũ trang lớn thứ hai ở Gaza sau phong trào Hồi giáo Hamas và giới phân tích đánh giá PIJ có quan hệ gần gũi với chính quyền Tehran.

PIJ nhận định các hoạt động quân sự hiện nay không chỉ nhằm vào Iran mà còn tác động tới nhiều quốc gia trong khu vực, đồng thời kêu gọi các nước Arab và Hồi giáo tăng cường đoàn kết trong bối cảnh tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp./.

