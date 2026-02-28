Ngoại trưởng Araghchi: Iran có quyền đáp trả hành động quân sự của Israel, Mỹ

Ngày 28/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran có quyền đáp trả hành động quân sự mà Israel phối hợp với Mỹ tiến hành nhằm vào nước này trước đó cùng ngày, cho rằng hành động này không chỉ nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo mà còn ảnh hưởng tới toàn bộ khu vực.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran đã đưa ra thông điệp như vậy trong cuộc điện đàm với các ngoại trưởng Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait, Bahrain và Iraq.

Ông Araghchi nhấn mạnh xung đột hiện nay không chỉ ảnh hưởng đến người dân Iran mà còn tác động tới các quốc gia khác trong khu vực.

Các nguồn tin chính thức của Iran và Israel đã ghi nhận thương vong đầu tiên của mỗi bên sau đợt tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran và Tehran đáp trả.

Sáng 28/2, một quan chức Israel cho biết nước này đang chuẩn bị cho khả năng xung đột kéo dài nhiều ngày với Iran, trong đó giai đoạn đầu của cuộc tấn công dự kiến kéo dài 4 ngày.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết kênh liên lạc giữa Iran và Mỹ thông qua Thụy Sĩ vẫn đang được duy trì. Theo ông Nicolas Bidault, quan chức phụ trách truyền thông của bộ trên, Thụy Sĩ vẫn thường đóng vai trò trung gian nhằm hỗ trợ các bên liên quan đối thoại.

Quan chức này lưu ý thêm, với vai trò bảo vệ lợi ích của Mỹ tại Iran, Bern duy trì một kênh liên lạc giữa Tehran và Washington, đồng thời khẳng định kênh này hiện đang được vận hành./.

