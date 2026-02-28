Quốc hội Mỹ không được thông báo trước về chiến dịch quân sự nhằm vào Iran

Ngày 28/2, Thượng nghị sỹ Mỹ Jack Reed, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã không cung cấp cho Quốc hội bất kỳ “bản tóm lược hay thông tin tình báo thực chất nào” trước khi tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran vào sáng sớm cùng ngày.

Tân Hoa xã dẫn phát biểu của ông Reed nêu rõ Tổng thống Donald Trump gần như không đề cập đến hồ sơ Iran trong Thông điệp Liên bang 2026, đồng thời cho rằng Tổng thống Trump chưa nêu rõ mục tiêu của hành động quân sự nói trên.

Bộ Chiến tranh Mỹ ngày 28/2 cho biết Washington đã đặt tên cho chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran là “Operation Epic Fury” (tạm dịch: Cơn thịnh nộ dữ dội).

Thông báo được Lầu Năm Góc đăng tải trên mạng xã hội, song chưa công bố thêm chi tiết về phạm vi, quy mô cũng như kết quả cụ thể của các đòn tấn công.

Tổng thống Trump xác nhận lực lượng Mỹ đang nhắm mục tiêu vào các lực lượng hải quân và tên lửa của Iran.

Phát biểu ngày 27/2 tại một sự kiện của Viện Brookings (Mỹ), Thượng nghị sĩ Reed cho rằng việc Mỹ tham gia sâu hơn vào một cuộc xung đột quân sự với Iran có thể gây áp lực đáng kể đối với kho dự trữ đạn dược của nước này, đồng thời ảnh hưởng đến năng lực ứng phó với các điểm nóng khác.

Ông cho biết chưa thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xác định rõ mục tiêu hay chiến lược cụ thể đằng sau việc triển khai bổ sung lực lượng hải quân và các lực lượng khác tới khu vực Trung Đông trong thời gian qua.

Hồi đầu tháng 2, kênh truyền hình NBC News của Mỹ đưa tin Chính quyền Tổng thống Trump vẫn chưa hình thành được một định hướng rõ ràng về các mục tiêu trong trường hợp tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran./.

