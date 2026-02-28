Xung đột tại Trung Đông: Singapore tăng kiểm tra an ninh tại tất cả các cửa khẩu

Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh và Kiểm soát biên giới Singapore (ICA) cho biết sẽ tăng cường kiểm tra an ninh đối với hành khách, hàng hóa và phương tiện vận chuyển đến tại các cửa khẩu đường bộ, đường hàng không và đường biển từ ngày 28/2.

Quyết định của ICA được đưa ra "trong bối cảnh tình hình an ninh toàn cầu gia tăng, bao gồm cả những diễn biến gần đây ở Trung Đông."

ICA khuyến cáo hành khách nên chuẩn bị tinh thần cho sự chậm trễ tại các cửa khẩu do các biện pháp kiểm tra tăng cường và nên dành thêm thời gian cho việc làm thủ tục nhập cảnh.

Cùng ngày, Chính phủ Indonesia bày tỏ “lấy làm tiếc” trước việc đàm phán giữa Mỹ và Iran đổ vỡ, dẫn đến leo thang quân sự tại Trung Đông sau cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Indonesia kêu gọi các bên “kiềm chế tối đa, ưu tiên đối thoại và ngoại giao," đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia và giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình.

Jakarta cảnh báo căng thẳng leo thang tại Trung Đông có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới ổn định khu vực cũng như hòa bình, an ninh toàn cầu.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Yvonne Mewengkang, Đại sứ quán Indonesia tại Tehran đang duy trì liên lạc chặt chẽ với cộng đồng người Indonesia tại Iran, ban hành khuyến cáo, đề nghị công dân tăng cường bảo đảm an toàn tại nơi cư trú và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại./.

