Thế giới

ASEAN

Hơn 8.000 quân nhân từ 30 quốc gia bắt đầu cuộc tập trận Hổ mang Vàng

Cuộc tập trận Hổ mang Vàng cần thích ứng với những thay đổi của môi trường quốc tế, tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng nhằm bảo vệ chủ quyền và thịnh vượng của các quốc gia tham gia.

Nguyễn Hà
Binh sỹ Mỹ tham gia cuộc tập trận đa phương "Hổ mang Vàng" tại tỉnh Rayong, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Mỹ tham gia cuộc tập trận đa phương "Hổ mang Vàng" tại tỉnh Rayong, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hổ mang Vàng (Cobra Gold), một trong những cuộc tập trận quân sự đa quốc gia lớn nhất và kéo dài nhất ở khu vực Đông Nam Á, đã bắt đầu diễn ra vào ngày 24/2 tại Thái Lan với sự tham gia của hơn 8.000 quân nhân từ 30 quốc gia.

Cuộc tập trận thường niên này diễn ra tại nhiều tỉnh trên khắp Thái Lan, nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa các nước tham gia, đồng thời nâng cao năng lực phối hợp và ứng phó trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động.

Thái Lan và Mỹ là hai nước đồng chủ trì. Các nước như Singapore, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia tham gia đầy đủ các nội dung huấn luyện, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ và Australia tham gia một số hoạt động chọn lọc, chẳng hạn như chương trình diễn tập liên quan đến hỗ trợ nhân đạo. Năm nay, Mỹ cử hơn 3.000 quân nhân tham gia, trong khi Nhật Bản cử khoảng 280 quân nhân.

Các nội dung đáng chú ý năm nay gồm diễn tập phối hợp liên quân trên nhiều lĩnh vực, thảo luận để xử lý một kịch bản giả định, huấn luyện thực địa, cũng như các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

Phát biểu tại lễ khai mạc ở căn cứ không quân U-Tapao của Hải quân Hoàng gia Thái Lan, Đại sứ Mỹ tại Thái Lan Sean O'Neill nhấn mạnh cuộc tập trận Hổ mang Vàng tiếp tục đóng vai trò cần thiết trong ứng phó các thách thức an ninh mới nổi.

Ông Sean O'Neill cho rằng cuộc tập trận cần thích ứng với những thay đổi của môi trường quốc tế, tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng nhằm bảo vệ chủ quyền và thịnh vượng của các quốc gia tham gia.

Năm nay là lần thứ 45 cuộc tập trận Hổ mang Vàng được tổ chức kể từ năm 1982. Theo kế hoạch, Hổ mang Vàng 2026 sẽ kéo dài đến hết ngày 6/3./.

Ảnh minh họa.

(TTXVN/Vietnam+)
