Indonesia nhập 1.000 tấn gạo Mỹ theo thỏa thuận song phương

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn nguồn tin địa bàn cho biết Indonesia sẽ nhập khẩu tối thiểu 1.000 tấn gạo của Mỹ theo khuôn khổ thỏa thuận thương mại song phương vừa ký kết, cho dù trước đó Tổng thống Prabowo Subianto từng cam kết dừng nhập khẩu mặt hàng này và hướng đến tự chủ hoàn toàn về nguồn cung lương thực trong nước.

Theo nội dung thỏa thuận, Indonesia cam kết mua ít nhất 1.000 tấn gạo của Mỹ trong gói nhập khẩu các nông sản Mỹ trị giá 4,5 tỷ USD, bao gồm gạo, lúa mỳ, đậu nành, ngô và trái cây tươi.

Điều khoản này nằm trong hiệp định thương mại song phương vừa được hai nước ký kết gần đây và trái ngược với tuyên bố trước đó của Tổng thống Prabowo là Indonesia đã đạt được mục tiêu tự túc gạo, cấm nhập khẩu gạo thường và siết chặt kiểm soát những doanh nghiệp bị nghi ngờ nhập khẩu gạo vào trong nước.

Chính phủ Indonesia đã lên tiếng trấn an dư luận về bước đi trên và cho biết việc mua số gạo trên của Mỹ không gây nhiều tác động cho thị trường trong nước.

Theo người phát ngôn của Bộ Điều phối Kinh tế Haryo Limanseto, khối lượng 1.000 tấn gạo mua của Mỹ chỉ chiếm khoảng 0,00003% tổng sản lượng gạo quốc gia, ước đạt 34,69 triệu tấn trong năm ngoái. Do đó, sẽ không ảnh hưởng đến thị trường nội địa hay mục tiêu tự chủ lương thực.

Đổi lại, Indonesia được hưởng ưu đãi thuế quan đáng kể khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Cụ thể, 172 mặt hàng thực phẩm của nước này được áp dụng mức thuế nhập khẩu 0%, bao gồm các sản phẩm xuất khẩu chủ lực như chuối, dứa, xoài, sầu riêng, càphê, trà, gia vị, cùng các mặt hàng chiến lược như dầu cọ thô, dầu hạt cọ, ca cao, sắn và bột sago chế biến.

Ngoài ra, hiệp định thương mại giữa hai nước cũng bao gồm một điều khoản loại trừ vi phạm cho Indonesia nếu như nước này không nhập đủ khối lượng nông sản Mỹ hằng năm theo như cam kết nhưng được Washington xác thực không phải do chủ ý.

Cũng theo ông Haryo, việc nới lỏng giấy phép nhập khẩu nông sản Mỹ được kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp Indonesia tiếp cận nguồn nguyên liệu ổn định hơn để duy trì hoạt động sản xuất, qua đó góp phần củng cố an ninh lương thực quốc gia.

Ngoài gạo, một số mặt hàng khác trong thỏa thuận như lúa mỳ và đậu nành cũng được xem là đầu vào quan trọng đối với ngành công nghiệp thực phẩm của Indonesia./.

