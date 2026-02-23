Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu quý 4/2026

Kinh tế

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs vừa nâng dự báo giá dầu Brent và West Texas Intermediate (WTI) cho quý 4/2026 thêm 6 USD, lên mức lần lượt là 60 USD/thùng và 56 USD/thùng.

Một giàn khoan dầu tại khu vực Almetyevsk, Nga. (Ảnh: TASS/TTXVN)
Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs vừa nâng dự báo giá dầu Brent và West Texas Intermediate (WTI) cho quý 4/2026 thêm 6 USD, lên mức lần lượt là 60 USD/thùng và 56 USD/thùng. Nguyên nhân của đợt điều chỉnh này được xác định là do mức dự trữ thấp tại các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Về mức giá trung bình cả năm, Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent sẽ ở mức 64 USD/thùng, tăng so với mức 56 USD/thùng trước đó. Tương tự, giá dầu thô WTI được dự báo trung bình đạt 60 USD/thùng, tăng từ mức dự báo 52 USD/thùng.

Đợt điều chỉnh này diễn ra ngay cả khi Goldman Sachs vẫn duy trì giả định không có sự gián đoạn nguồn cung liên quan đến Iran và giữ nguyên quan điểm về tình trạng thặng dư trên thị trường trong năm nay.

Trong báo cáo công bố ngày 22/2, Goldman Sachs nhận định mức dự báo 60 USD/thùng cho dầu Brent vào cuối năm 2026 cũng phản ánh việc phí bù trừ rủi ro địa chính trị (ước tính khoảng 6 USD) sẽ dần tan biến khi căng thẳng hạ nhiệt. Điều này đồng thời giả định chiến sự tại Ukraine vẫn tiếp diễn và không có các đợt đứt gãy nguồn cung quy mô lớn.

Goldman Sachs đã hạ triển vọng nguồn cung năm 2026 đối với các quốc gia Kazakhstan, Venezuela, Iran và Iraq do sản lượng thực tế thấp hơn dự kiến.

Ngược lại, ngân hàng này nâng kỳ vọng nguồn cung đối với khu vực châu Mỹ và các quốc gia cốt lõi thuộc Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC+) đang có năng lực sản xuất dư thừa. Dự kiến, OPEC+ sẽ bắt đầu tăng dần sản lượng trong quý 2/2026 do lượng hàng tồn kho tại các nước OECD chưa tăng lên.

Tuy nhiên, Goldman Sachs cũng cảnh báo về các rủi ro giảm giá ở mức 5 USD đối với dầu Brent và 8 USD đối với dầu WTI trong quý 4/2026. Kịch bản này có thể xảy ra nếu các lệnh trừng phạt đối với Iran hoặc Nga được nới lỏng, dẫn đến việc giải phóng nguồn cung trong dài hạn.

Đối với năm 2027, Goldman Sachs kỳ vọng giá dầu Brent và WTI sẽ đạt mức trung bình lần lượt là 65 USD/thùng và 61 USD/thùng, sau đó tăng lên mức 70 USD/thùng và 66 USD/thùng vào tháng 12/2027 nhờ nhu cầu ổn định và tăng trưởng nguồn cung chậm lại./.

