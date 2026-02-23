Trung Quốc trở lại vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Đức

Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở lại vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong năm 2025.

Theo số liệu của Cơ quan thống kê Liên bang Đức (Destatis), tổng kim ngạch thương mại giữa Đức và Trung Quốc trong năm 2025 đạt 251 tỷ euro (297 tỷ USD), tăng 2,2% so với năm trước.

Trong khi đó, thương mại giữa Đức và Mỹ đạt 240 tỷ euro, giảm khoảng 5%, trong bối cảnh các chính sách thuế quan gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump được cho là một trong những yếu tố tác động.

Cán cân thương mại tiếp tục nghiêng mạnh về phía Trung Quốc. Đức nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá khoảng 170,6 tỷ euro từ Trung Quốc, trong khi xuất khẩu sang thị trường này chỉ đạt 81,3 tỷ euro.

Trong khi đó, kinh tế Đức đang phát đi những tín hiệu phục hồi thận trọng sau nhiều năm trì trệ.

Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) cho biết nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẽ tiếp tục tăng trưởng trong quý 1/2026, nhưng với động lực còn yếu và chỉ thực sự khởi sắc từ mùa Xuân nhờ các gói kích thích tài khóa.

Theo Bundesbank, sau 3 năm gần như trì trệ, triển vọng hồi phục được củng cố nhờ chi tiêu công tăng mạnh, thị trường lao động vẫn ổn định và lượng tiền tích lũy trong dân cao.

Số liệu khảo sát mới nhất cho thấy hoạt động kinh doanh của khu vực tư nhân Đức trong tháng Hai tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng.

Chỉ số PMI (chỉ số quản trị mua hàng) tổng hợp đạt 53,1 điểm (trên 50 điểm phản ánh hoạt động kinh tế đang tăng trưởng), trong đó lĩnh vực dịch vụ tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng. Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp đã tăng trở lại lần đầu tiên kể từ giữa năm 2022.

Dù vậy, các chuyên gia lưu ý khả năng cạnh tranh xuất khẩu của ngành công nghiệp Đức vẫn còn tương đối yếu, và tăng trưởng cả năm nhiều khả năng dưới 1%, tập trung chủ yếu vào nửa cuối năm.

Nhìn tổng thể, Đức đang đứng trước bài toán cân bằng giữa phục hồi kinh tế trong nước, bảo vệ các ngành công nghiệp chiến lược và điều chỉnh quan hệ thương mại với Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng phức tạp./.

