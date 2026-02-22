Đà Nẵng tái cơ cấu đội tàu thuyền, giảm thiểu phương tiện khai thác ven bờ

Tái cơ cấu đội tàu theo hướng đóng mới, nâng cao công suất và trang bị hiện đại; giảm dần tàu công suất nhỏ khai thác ven bờ; đồng thời từng bước hoàn thiện dịch vụ hậu cần nghề cá để sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU, hướng tới xây dựng ngành thủy sản hiện đại, bền vững đang trở thành xu hướng tất yếu và được ngư dân thành phố Đà Nẵng tích cực hưởng ứng ngay từ những chuyến biển đầu năm sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tái cơ cấu đội tàu thuyền

Thành phố Đà Nẵng hiện có đoàn tàu đánh cá lên đến 4.045 chiếc các loại. Với nhiều nỗ lực nhằm gỡ bỏ thẻ vàng IUU, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá đối với tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên. 100% tàu cá được đánh dấu và kẻ số đăng ký đúng quy định và được đăng ký, được cấp phép; đồng thời được cập nhật lên Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia Việt Nam.

Sở hữu đội tàu thuyền hùng hậu, song có không ít phương tiện chỉ có khả năng khai thác ven bờ. Do vậy tái cơ cấu đội tàu thuyền theo hướng đóng mới, cải hoán, nâng cao công suất và trang thiết bị đi biển hiện đại, trang bị phương tiện bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, góp phần để ngư dân chuyển đổi sang mô hình khai thác có trách nhiệm, hợp pháp và hạn chế đến mức thấp nhất phương tiện có công suất nhỏ, tiến tới xây dựng ngành thủy sản hiện đại, bền vững, gỡ bỏ thẻ vàng IUU là mục tiêu đang được thành phố Đà Nẵng quyết liệt thực hiện.

Tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề vừa qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030 với 5 nội dung cụ thể, tiến tới gỡ bỏ thẻ vàng IUU và xây dựng ngành thủy sản bền vững.

Theo đó, có 5 chính sách hỗ trợ gồm: Hỗ trợ bảo hiểm thân tàu với 40% kinh phí hàng năm cho tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên, ngoài mức hỗ trợ 50% theo chính sách hỗ trợ của Trung ương. Hỗ trợ kinh phí mua mới thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá với mức hỗ trợ 50% giá trị thiết bị. Hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình, hỗ trợ kinh phí mua máy thủy và chi phí mua mới ngư cụ, cải hoán tàu cá nhưng không quá 50.000.000 đồng cho mỗi phương tiện.

Anh Ngô Văn Hạ, thuyền trưởng tàu câu mực dài ngày ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa truyền thống cho biết, câu mực là ngành kinh tế chủ lực của ngư dân xã đảo Tam Hải. Anh Hạ chia sẻ “Nghe thông tin được Nhà nước tiếp tục hỗ trợ, bà con ngư dân chúng tôi rất phấn khởi. Ra khơi đánh bắt hải sản mà được nhà nước hỗ trợ thêm về chi phí nên ngư dân rất yên tâm vì được tiếp thêm ý chí và sức mạnh để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.”

Cùng chung niềm vui với anh Ngô Văn Hạ, anh Trần Đình Lên - chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNa 94916 TS ở xã Núi Thành cho biết, để bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả khai thác, gia đình đã đầu tư hơn 400 triệu đồng nâng cấp tàu, bổ sung thiết bị, mua bảo hiểm cho thuyền viên và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tàu cá QNa 94916TS hiện đã được cấp phép hoạt động và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia Việt Nam.

Với nhiều nỗ lực nhằm gỡ bỏ thẻ vàng IUU, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá đối với tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

“Năm 2025, tôi đã đầu tư hơn 400 triệu đồng để đầu tư cải hoán tàu thuyền, thiết bị máy móc để đi biển an toàn. Năm 2025 thực hiện được 3 chuyến biển, thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước trong quá trình làm ăn trên biển, mua bảo hiểm cho 40 lao động trên tàu. Bây giờ nếu được nhà nước tiếp tục hỗ trợ, tôi sẽ dùng khoản kinh phí được hỗ trợ để mua sắm mới thêm ngư lưới cụ và thiết bị bảo quản sản phẩm,” chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNa 94916TS Trần Đình Lên chia sẻ về dự định của mình.

Phát triển cơ sở hậu cần dịch vụ nghề cá

Cùng với việc hỗ trợ phát triển thủy sản dài hạn cho ngư dân, bước vào vụ sản xuất đầu năm mới 2026, thành phố Đà Nẵng đã lần lượt đưa vào hoạt động các cảng cá sau khi nâng cấp mở rộng như cảng Hồng Triều, cảng cá Thọ Quang và cảng cá Tam Quang, tạo điều kiện thuận lợi để cung cấp các dịch vụ hậu cần nghề cá và tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch cho ngư dân, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế mỗi chuyến đi biển.

Đưa phương tiện vào cảng để tiếp nhiên liệu, lương thực, thực phẩm cho chuyến biển đầu năm 2026, ngư dân Lê Viết Quang phấn khởi cho biết, dù chưa hoàn thiện toàn bộ các hạng mục, việc nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tàu thuyền và cảng cá Tam Quang đã từng bước tạo điều kiện thuận lợi hơn cho ngư dân trong bốc xếp, tiêu thụ sản phẩm; các dịch vụ hậu cần cũng nhanh chóng, thuận tiện hơn. Nhờ đó, ngư dân tiết kiệm chi phí đầu tư sản xuất, thu nhập của lao động trên mỗi phương tiện khai thác hải sản cũng được cải thiện.

Tại cảng cá Hồng Triều, khi đang chuẩn bị đầy đủ vật tư, lương thực, thực phẩm cho chuyến biển đầu năm mới 2026, chủ tàu cá mang số hiệu QNa 91078 TS Lê Minh Trí cho biết, nhờ phương tiện có công suất lớn hơn 900 CV, được trang bị các phương tiện dò tìm luồng cá, phương tiện bảo quản sản phẩm sau thu hoạch tốt, nhất là rút ngắn thời gian tiêu thụ sản phẩm tại cảng nên không làm giảm chất lượng sản phẩm, thu nhập bình quân của 20 lao động trên tàu đạt 18 triệu đồng/người/tháng trong năm 2025.

Theo anh Trí, cùng với việc cải hoán nâng cao năng lực đi biển của đội tàu thuyền, việc Nhà nước đầu tư xây dựng hoàn thiện các cảng cá, các khu neo đậu tránh trú bão cho phương tiện của ngư dân, không những giúp ngư dân bảo vệ được phương tiện của mình mà còn góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sau mỗi chuyến biển nhờ tiết kiệm được thời gian và chi phí sản xuất.

Ông Hoàng Châu Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Núi Thành là địa phương có nghề khai thác hải sản hùng mạnh bậc nhất của thành phố Đà Nẵng chia sẻ, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão và cảng cá An Hòa là công trình trọng điểm trên địa bàn. Khi hoàn thành công trình có khả năng tiếp nhận trên 500 tàu cá các loại.

"Chúng tôi đã thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng để công trình thi công đảm bảo tiến độ, hoàn thiện toàn bộ các hạng mục trong năm nay. Khi đưa vào sử dụng, khu neo đậu tàu thuyền An Hòa và cảng cá Tam Quang cùng với các cảng cá lớn như cảng Hồng Triều, cảng cá Thọ Quang không những cung cấp đầy đủ các dịch vụ hậu cần nghề cá mà còn nâng cao năng lực bốc xếp, tiêu thụ sản phẩm, góp phần hiện đại hóa nghề khai thác hải sản theo hướng hiện đại, bền vững,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Núi Thành Hoàng Châu Sơn kỳ vọng./.

Khắc phục thẻ vàng IUU: Đà Nẵng thông qua chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030.