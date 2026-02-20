Giá dầu tiến sát mức cao nhất trong sáu tháng

Sáng 20/2, tại thị trường châu Á, giá dầu giao dịch gần mức cao nhất trong sáu tháng qua sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran chỉ có tối đa 15 ngày để đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân.

Cụ thể, tại Singapore, giá dầu Brent giao tháng 4/2026 tăng 0,2% lên 71,82 USD/thùng; còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 3/2026 tăng 0,3% lên 66,62 USD/thùng.

Hiện tại, Mỹ đang thực hiện đợt triển khai hoạt động quân sự lớn nhất tại Trung Đông kể từ năm 2003. Các nhà phân tích nhận định ông Trump có thể đang chuẩn bị cho một chiến dịch kéo dài và toàn diện hơn so với hoạt động quân sự chớp nhoáng nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

Rủi ro lớn nhất đối với thị trường năng lượng là khả năng Iran phong tỏa eo biển Hormuz-cửa ngõ huyết mạch cho xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông.

Giá dầu đã tăng khoảng 17% trong năm nay khi giới giao dịch lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại khu vực chiếm 1/3 sản lượng dầu toàn cầu.

Các nhà phân tích tại tập đoàn tài chính Citigroup nhận định nếu xung đột leo thang dẫn đến gián đoạn vận tải tại eo biển Hormuz, giá dầu chắc chắn sẽ còn tăng cao hơn nữa. Tuy nhiên, kịch bản cơ sở của ngân hàng này hiện vẫn chưa giả định về một đợt gián đoạn kéo dài tại tuyến đường thủy quan trọng này.

Củng cố thêm cho đà tăng của giá dầu là báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đã giảm 9 triệu thùng-mức giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 9/2025. Đồng thời, lượng dự trữ các sản phẩm dầu tinh chế của Mỹ cũng đồng loạt giảm./.

Giá dầu thô giảm nhẹ nhờ tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran Trong bối cảnh hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran, sáng 19/2, tại Tokyo, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 12 xu Mỹ, còn 70,23 USD/thùng, giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giảm 8 xu, còn 65,11 USD/thùng.