Giá dầu ổn định khi thị trường thận trọng trước tiến trình đàm phán Mỹ-Iran

Giá dầu ổn định trong phiên giao dịch chiều 18/2 sau khi giảm khoảng 2% ở phiên trước. Các nhà đầu tư đang đánh giá tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran nhưng vẫn thận trọng về triển vọng đạt được một thỏa thuận cuối cùng nhằm xoa dịu nỗi lo ngại về nguồn cung.

Giá dầu Brent tăng 15 xu (0,22%) lên 67,57 USD/thùng vào lúc 14 giờ 37 phút (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 12 xu Mỹ (0,19%) lên 62,45 USD/thùng. Cả hai loại dầu đang dao động quanh mức thấp nhất trong hai tuần.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi thông báo Tehran và Mỹ đã thống nhất các “nguyên tắc chủ đạo” trong đàm phán hạt nhân vào ngày 17/2, dù khẳng định hai bên vẫn chưa thể sớm đạt được thỏa thuận.

Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn hoài nghi về khả năng tiến triển xa hơn. Bà Sugandha Sachdeva, người sáng lập công ty nghiên cứu SS WealthStreet tại New Delhi, nhận định giá dầu thô có thể chuẩn bị cho một đợt phục hồi kỹ thuật. Dù vậy, bà cho rằng thỏa thuận cuối cùng vẫn còn xa vời và thị trường vẫn đang thận trọng về tính bền vững của đà ngoại giao này.

Thị trường đang dồn sự chú ý vào các báo cáo hàng tuần của Viện Dầu khí Mỹ (API) dự kiến công bố cuối ngày 18/2 và của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vào ngày 19/2./.

